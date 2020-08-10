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В Жамбылской области расследуют дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком

09.08.2020, 19:54 8911
Тараз. 9 августа. Kazakhstan Today - В городе Каратау Жамбылской области расследуется дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком, передает Kazakhstan Today.
 
1 августа мальчик выпал из окна второго этажа квартиры, в которой проживает в патронатной семье. В настоящее время мальчик госпитализирован, состояние его стабильное. Данный вопрос находится на контроле органов опеки. В настоящее время ребенок находится в Областной многопрофильной детской больнице.
 
Департамент полиции Жамбылской области начал досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). 
 
Назначены необходимые экспертизы. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение.
 
Сотрудники следственного управления навестили мальчика, принесли сладости и развивающие игрушки, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции. 
 

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