В Жамбылской области расследуют дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком

Тараз. 9 августа. Kazakhstan Today - В городе Каратау Жамбылской области расследуется дело с выпавшим из окна 10-летним ребенком, передает Kazakhstan Today.

1 августа мальчик выпал из окна второго этажа квартиры, в которой проживает в патронатной семье. В настоящее время мальчик госпитализирован, состояние его стабильное. Данный вопрос находится на контроле органов опеки. В настоящее время ребенок находится в Областной многопрофильной детской больнице.

Департамент полиции Жамбылской области начал досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

Назначены необходимые экспертизы. По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение.

Сотрудники следственного управления навестили мальчика, принесли сладости и развивающие игрушки, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

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