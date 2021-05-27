В Жамбылской области утонул подросток

ТАРАЗ. 26 МАЯ - В городе Каратау Таласского района Жамбылской области 25 мая в озере Жартас утонул шестиклассник, он купался в необорудованном для купания месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о трагедии поступило в Службу спасения в 16.00. До прибытия спасателей, местный житель извлек из воды подростка 2008 года рождения и пытался оказать ему доврачебную помощь. Но, к сожалению, спасти подростка не удалось. Обстоятельства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте по ЧС Жамбылской области.

На место происшествия выезжали 2 сотрудника ДЧС и 4 сотрудника дежурной следственно-оперативной группы.

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