В Жамбылской области водитель на высокой скорости пытался прорваться через блокпост

Тараз. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области мужчина пытался прорваться через блокпост. Для его задержания полицейским пришлось начать погоню, передает Kazakhstan Today.

13 апреля жителем Шымкента было оказано сопротивление в режиме ЧП на санитарно-пропускном блокпосте в селе Шакпаката Жуалынского района", - сообщил портал Polisia.kz .

32-летний водитель Тoyota Camry, следовавший из Туркестанской области, из-за отсутствия пропускного документа был остановлен сотрудником блокпоста, который запретил дальнейшее движение через блокпост и потребовал вернуться обратно. Вопреки законному требованию полицейского водитель на высокой скорости пересек блокпост и поехал в направлении Жуалынского района. Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, правонарушитель продолжал движение на высокой скорости.

Сотрудники полиции начали погоню. В итоге он был доставлен в Жуалынский отдел полиции. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 379 УК РК (Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение), уточняется в сообщении.

Вместе с тем, по данным портала, на блокпосту в Алматы пресекли факт дачи взятки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий после передачи денежных средств в размере 10 тыс. тенге сотруднику управления полиции Медеуского района Ш. Айнабекову за беспрепятственный проезд через блокпост на территорию Алматинской области, по подозрению в даче взятки должностному лицу сотрудниками управления собственной безопасности был задержан 42-летний А.

Купюры номиналом по 5 тыс. тенге были изъяты в процессуальном порядке и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 367 УК РК. В дальнейшем производство будут осуществлять в Антикоррупционной службе", - проинформировал начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Саламат Кокрекбаев.

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