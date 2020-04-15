Система Orphus

В Жамбылской области водитель на высокой скорости пытался прорваться через блокпост

14.04.2020, 20:17 13177
В Жамбылской области водитель на высокой скорости пытался прорваться через блокпост
Тараз. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области мужчина пытался прорваться через блокпост. Для его задержания полицейским пришлось начать погоню, передает Kazakhstan Today.
 

13 апреля жителем Шымкента было оказано сопротивление в режиме ЧП на санитарно-пропускном блокпосте в селе Шакпаката Жуалынского района", - сообщил портал Polisia.kz.

 
32-летний водитель Тoyota Camry, следовавший из Туркестанской области, из-за отсутствия пропускного документа был остановлен сотрудником блокпоста, который запретил дальнейшее движение через блокпост и потребовал вернуться обратно. Вопреки законному требованию полицейского водитель на высокой скорости пересек блокпост и поехал в направлении Жуалынского района. Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, правонарушитель продолжал движение на высокой скорости.
 
Сотрудники полиции начали погоню. В итоге он был доставлен в Жуалынский отдел полиции. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 379 УК РК (Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение), уточняется в сообщении.
 
Вместе с тем, по данным портала, на блокпосту в Алматы пресекли факт дачи взятки. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий после передачи денежных средств в размере 10 тыс. тенге сотруднику управления полиции Медеуского района Ш. Айнабекову за беспрепятственный проезд через блокпост на территорию Алматинской области, по подозрению в даче взятки должностному лицу сотрудниками управления собственной безопасности был задержан 42-летний А.
 

Купюры номиналом по 5 тыс. тенге были изъяты в процессуальном порядке и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 367 УК РК. В дальнейшем производство будут осуществлять в Антикоррупционной службе", - проинформировал начальник управления собственной безопасности ДП Алматы Саламат Кокрекбаев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая