В Жамбылской области затопило несколько населенных пунктов

ТАРАЗ. 21 МАЯ - 20 мая с 20.43 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Жамбылской области начали поступать сообщения о случаях подтопления в некоторых населенных пунктах района Турара Рыскулова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В дальнейшем было установлено, что из-за обильных осадков в виде дождя произошло формирование склоновых стоков, в результате произошло подтопление дворовых территорий в селах Орнек, Мамай-Кайынды и Акыртобе", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Всего было подтоплено 11 дворовых территорий, уровень воды составил от 10 до 30 сантиметров. По словам спасателей, вода с дворовых территорий самостоятельно стекла по имеющейся арычной системе и угрозы дальнейшего подтопления уже нет.

Частично был поврежден автомобильный мост местного значения (1973 года постройки, шириной 10 метров, длиной 5 метров) при въезде в село Салимбай сельского округа Орнек. На текущий момент на мосту введено ограничение движения для грузовых автомашин.

На место происшествия выезжали два сотрудника ДЧС, одна единица техники и представители местных исполнительных органов (45 работников и 11 единиц техники). Был поднят по тревоге и приведен в готовность личный состав и техника спасательных подразделений Тараза.

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