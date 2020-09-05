В Жанаозене задержали водителя, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП

Жанаозен. 4 сентября. Kazakhstan Today - В Жанаозене полиция задержала водителя, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

На водителя автомобиля, который совершил наезд на несовершеннолетнего ребёнка и скрылся с места происшествия, составлены административные протоколы, сообщает Lada.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в ходе розыскных мероприятий полицейские Жанаозена установили личность 37-летнего мужчины и задержали его.

На нарушителя был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), по статье 611 Кодекса об административных правонарушениях РК (Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по статье 612 Кодекса об административных правонарушениях РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).

Машина водворена на штрафную стоянку.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой водитель сбивает несовершеннолетнюю девочку и скрывается с места аварии.





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