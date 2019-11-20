Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Жезказгане горела школа, эвакуировали более 600 человек, передает Kazakhstan Today.

19 ноября в 11.39 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в СОШ №3 Жезказгана. К моменту прибытия пожарных подразделений в кабинете труда происходило горение сгораемых частей токарных станков, мебели, деревянного пола и оконного блока. Принятыми мерами пожар локализован в 12.03 и ликвидирован в 12.10. Площадь пожара составила 60 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Еще до прибытия служб пожаротушения работники школы эвакуировали 640 человек, в том числе 570 учащихся. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

В тушении пожара были задействованы 15 сотрудников и 4 единицы пожарной техники ДЧС Карагандинской области. Сотрудниками полиции произведено оцепление территории школы.

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