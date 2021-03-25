В Жезказгане столкнулись два грузовых поезда

ЖЕЗКАЗГАН. 24 МАРТА - Инцидент произошел 23 марта, в 11.15, на станции Комбинатская, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает МИА "Казинформ ", в ТОО "Tranco JEZZ" (Транко Жез), на станции Комбинатская произошло столкновение прибывающего на станцию поезда с 17 груженными думпкарами со стоящим на станции Комбинатская поездом с 20 груженными думпкарами.

В результате столкновения пострадавших нет. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

По предварительным данным, у одного из тепловозов отказала тормозная система.

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