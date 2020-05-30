В Житикаре Костанайской области на кладбище обнаружили тело младенца

27 мая в отдел полиции Житикаринского района поступило сообщение об обнаружении на кладбище города Житикары тела новорожденного ребенка. При визуальном осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 100 Уголовного кодекса, назначена экспертиза", - сообщили в департаменте полиции региона.
Сообщается, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка, а также возможных свидетелей и очевидцев.
Ведется досудебное расследование, сообщает газета "Костанайские новости".
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