Костанай. 29 мая. Kazakhstan Today - В Житикаре Костанайской области на кладбище обнаружили тело младенца, передает Kazakhstan Today.





27 мая в отдел полиции Житикаринского района поступило сообщение об обнаружении на кладбище города Житикары тела новорожденного ребенка. При визуальном осмотре ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 100 Уголовного кодекса, назначена экспертиза", - сообщили в департаменте полиции региона.





Сообщается, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери ребенка, а также возможных свидетелей и очевидцев.





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