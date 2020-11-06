В ЗКО произошло ДТП с участием сотрудников КНБ: погиб один человек

Уральск. 5 ноября. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области 22-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с асфальтоукладчиком. От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло 5 ноября, в 00.10, в поселке Сайхин Бокейординского района, сообщает портал "Мой город"

В пресс-службе департамента полиции по ЗКО рассказали, что 22-летний водитель автомашины марки Audi-80 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с асфальтоукладчиком марки Super-1600-2, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

Отмечается, что водитель легковушки в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В результате ДТП 25-летний пассажир автомашины марки Audi-80 от полученных травм скончался на месте, водитель легковушки с многочисленными травмами доставлен в Бокейординскую районную больницу", - сообщили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).

Как выяснилось позже, в легковой машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Эти данные подтвердил аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов.

Действительно, есть такая информация, что в машине находились сотрудники пограничной службы КНБ РК. Однако что они делали, откуда ехали и как случилось ДТП, я не знаю. Пограничники нам не подчиняются и никакой информации не предоставляют", - сообщил аким района.

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