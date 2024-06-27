Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Туркестанской области Дополнено
В настоящее время движение поездов восстановлено
Туркестан. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько вагонов грузового поезда сошли вчера вечером с рельсов на участке Тулькубас - Арыс в Туркестанской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В компании уточнили, что вагоны сошли в рельсов на сложном повороте перегона Менлибай - Коктерек. Жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации схода направлен восстановительный поезд со станции Шымкент. Предварительная причина схода - излом оси колесной пары частного вагона", - сообщили в КТЖ.
Дополнено 26.06.2024, 11.15
Движение поездов на участке Тулькубас - Арыс, где произошел сход грузовых вагонов, восстановлено.
Пассажиры задержанных поездов были обеспечены питанием и питьевой водой. Организовано 5 автобусов, на которых вывезено 492 пассажира. В ликвидации последствий схода были задействованы три восстановительных поезда и свыше 100 железнодорожников. Компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов. Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру "1433", - сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Напомним, 12 марта председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса заявил, что компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
Смаилов также отметил, что в курируемой КТЖ отрасли высок износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов.
За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз", - заявил глава палаты.