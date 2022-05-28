Виновник страшного пожара в Риддере должен возместить 125 миллионов тенге

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Вина осужденного доказывается показаниями свидетеля, непосредственно заметившего очаг пожара на месте отдыха гражданина. Также по заключению экспертов исключены другие очаги пожара. Протоколом осмотра места пришествия был обнаружен и изъят мангал, оставленный осужденным. Актом о пожаре, где поминутно зафиксированы все действия противопожарной службы", - сказала судья Риддерского суда Айнур Ракимова.
Суд учел смягчающие обстоятельства: подсудимый ранее не привлекался к ответственности и воспитывает малолетнего ребенка. Поэтому назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает телеканал Astana.tv.
Также на процессе рассмотрены 15 исков, по которым осужденный должен возместить ущерб. В сумме это более 125 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу, впрочем, юристы уже называют его абсурдным.
Суд считает своим долгом - главное вынести какой-то документ, чтобы был судебный акт. 125 миллионов выплатить пострадавшим - это практически нереально. Потому что человек, даже находясь в местах лишения свободы, он является фактически зачастую безработным. А выйдя из мест лишения свободы, выплачивать по половине, допустим, полученного дохода, это можно всю жизнь. И можно и не успеть выплатить", - отметил юрист Алексей Божков.
Будет ли подсудимый обжаловать приговор, пока неизвестно. Что касается пострадавших при пожаре жителей Риддера, то они получили материальную компенсацию. В августе будет год, как погорельцы живут в новых домах.
Год назад, 10 мая, в Риддере вспыхнул пожар. Была объявлена чрезвычайная ситуация. Экстренно из микрорайона Лесхоз эвакуировали жителей. Огонь уничтожил 31 дом, автомастерскую, 6 машин и другую технику. Выгорело почти 300 гектаров хвойного леса. Погибли два человека.
Пламя тушили и с земли, и с воздуха. Двое суток ушло только на то, чтобы локализовать пожар.
Виновника возгорания нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Риддера. Он выехал с семьей на отдых в лес, развел огонь, который стал быстро распространяться. Потушить его мужчина не смог, испугался и попытался скрыться. Этот момент и попал на камеру видеорегистратора проезжающей машины.