Пожар в ВКО уничтожил 31 дом

РИДДЕР. 11 МАЯ - В результате лесного пожара близ Риддера, который перекинулся на населенный пункт, полностью уничтожен 31 дом. До конца августа всем погорельцам обещают предоставить новое жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи с жителями Риддера, пострадавшими от пожара, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что пять строительных компаний возведут для них по семь домов в новом микрорайоне "Ботаника", сообщили в пресс-службе акима ВКО.

Накануне местные власти экстренно эвакуировали жителей поселка Лесхоз города Риддера, на который перекинулся огонь. По информации акимата, на 59 участках, оказавшихся в зоне пожара, 31 дом уничтожен полностью. К домам, которые уцелели, помогут расчистить дорогу, вечером восстановят там электроснабжение.

На месте работают комиссии, которые подсчитывают ущерб, консультируют людей по вопросам восстановления документов.

По словам Даниала Ахметова, восстанавливать уничтоженные дома не будут. Все пострадавшие получат жилье площадью 80 квадратных метров в новом микрорайоне ближе к центру города с водопроводом и приусадебным участком.

Новые дома в частном секторе обойдутся бюджету в 160 тыс. тенге за квадратный метр. Жители получат их бесплатно. Уже сегодня архитектор города сделает разбивку на 35 домов, строительство начнется в ближайшие дни. Стройматериалы предоставляет кирпичный завод Семея", - проинформировали в акимате.

Даниал Ахметов в ходе встречи с жителями, подчеркнул, что президент страны Касым-Жомарт Токаев взял ситуацию в Риддере под личный контроль. Аким ВКО еженедельно будет приезжать и контролировать качество застройки, а также процесс восстановления документов горожан.

Эвакуированные в профилакторий "Казцинка" жители до конца застройки будут обеспечены бесплатным жильем и питанием. Кроме того, предприятие после оформления банковских карт каждой семье перечислит по 1 млн тенге.

С целью обеспечения безопасности остальных жителей Лесхоза будет сделана защитная полоса в 50 метров от леса.

Также аким области посетил больницу, где встретился с лечащим врачом пациентов, пострадавших во время пожара. Для помощи местным врачам прибыли специалисты из областного центра. Решается вопрос о транспортировке в Усть-Каменогорск пострадавшего со средней степенью тяжести. Второй пациент пока находится тяжелом состоянии и будет получать лечение в Риддере при консультации ведущих медиков Восточного Казахстана.

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