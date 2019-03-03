Власти Актюбинской области пообещали помочь сельчанам, пострадавшим от поджогов

Актобе. 22 ноября. Kazakhstan Today - Власти Актюбинской области оказывают помощь жителям села Кос-Истек, пострадавшим от поджогов сена на личных подворьях, передает Kazakhstan Today.





Накануне в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области было зарегистрировано семь случаев возгорания сена в частных подсобных хозяйствах. По всем фактам возбуждены уголовные дела, расследованием которых занимается специальная следственная группа. В состав группы вошли сотрудники прокуратуры и департамента полиции Актюбинской области", - сообщили в региональной службе коммуникаций.

Для оказания конкретной помощи пострадавшим и оценки нанесенного ущерба создана комиссия, в состав которой вошли представители районного маслихата, филиала партии "Нур Отан", а также местных властей. Члены комиссии встретились с пострадавшими и передали каждой семье по 100 тысяч тенге. Кроме того, за счёт спонсорских средств пострадавшие семьи полностью обеспечат кормами.





"В настоящее время силами 50 сотрудников полиции, отделов ЧС и местных жителей в селе организовано круглосуточное дежурство. На сегодняшний день ситуация в сельском округе Кос-Истек стабильна. Вопрос взят на контроль руководства области. Местными исполнительными органами и полицией проводится комплекс мер, направленных на раскрытие данных преступлений", - говорится в сообщении РСК.





Как сообщалось ранее , неизвестный злоумышленник поджигает сено в поселке Кос-Истек Актюбинской области.





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