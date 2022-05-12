Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу

Фото: кадр из видео instagram/zhaloby_uralsk_official
УРАЛЬСК. 11 МАЯ - В селе Тайпак Западно-Казахстанской области в результате сильных ливней затопило сельскую школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео затопленной школы опубликовал Instagram-паблик zhaloby_uralsk_official.
Затопленными оказались практически все классы, коридоры, спортзал и фойе", - сообщает портал "Мой ГОРОД".
По словам автора ролика, после проливных дождей вода в буквальном смысле льется с потолка, а техперсонал просто не успевает протирать полы и стены.
Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО "Таскала Транс Газ" о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце", - пишет сайт.
Ранее сообщалось, что с улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды. Подтопления жилых домов и улиц произошли из-за сильных дождей. За два дня в городе выпала месячная норма осадков.