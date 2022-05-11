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С улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды

10.05.2022, 19:55 28026
Фото: портал Мой город
АТЫРАУ. 10 МАЯ - По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 9 и 10 мая в результате ливневых дождей на территории города произошло скопление воды в частных жилых домах и на центральных улицах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За два дня осадков выпало больше месячной нормы, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Ливневые дожди, начавшиеся с утра 9 мая, прекратились 10 мая в 10.30. За сутки мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек, вывезено 40 тысяч кубов воды. 
 
Ночью произошло подтопление в двух домах. Созданный при акимате штаб продолжает работу совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям Атырау. Жителям угрозы нет.
 
Ранее сообщалось, что в Атырау из-за сильных дождей подтопило частные дома.
 

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Полицейские Алматы ищут анонима, "заминировавшего" колледж

11.05.2022, 19:46 3181
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном из колледжей Алматы поступило накануне около 18.00, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К учебному заведению прибыли экстренные службы города. Занятий в выходные дни не было. Кроме нескольких человек из администрации и службы охраны в здании никого не было, сообщает городской департамент полиции в своем Telegram-канале.
 
Инспекторы патрульной полиции оцепили здание. Саперы и кинолог со специально обученной собакой взрывное устройство не обнаружили.
 
На полный осмотр ушло несколько часов. В полиции данный факт зарегистрирован. Ведутся поиски анонима.
 

В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры

11.05.2022, 18:27 3066
В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 11 МАЯ - 5 мая около 11.30 в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружено тело старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры Дархана Бисахалова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт суицида Дархана Бисахалова, 08.08.1994 года рождения, зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, расследованием занимается отдел полиции Костанайского района. Причины произошедшего выясняются, сообщает "КН".
 
Дархан Бисахалов трудовую деятельность начал с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Стаж работы в органах прокуратуры - 4 года. У сотрудника осталась супруга и малолетняя дочь.
 

Улицы Алматы затопило после ливня

11.05.2022, 16:09 5876
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сильные осадки в городе Алматы начались 11 мая 2022 года с 14.40. 
 
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, по состоянию на 15.00 по городу Алматы на линию "112" и службу спасения "109" поступило 2 сообщения о затоплениях дворов на проспекте Райымбека, 234, двора и подвала по адресу: улица Айтиева, дома 8, 6, в Алмалинском районе. На место направлены соответствующие службы.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня ночью также временами ожидается сильный дождь, выпадение осадков прогнозируется с перерывами в течение трех ближайших суток.

 

После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах", - проинформировали в департаменте по ЧС города Алматы.

 
По данным акимата города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для производства работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 609 человек, 252 единицы спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2050 мешков с песком.


 

Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу

11.05.2022, 15:01 7166
Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу
Фото: кадр из видео instagram/zhaloby_uralsk_official
УРАЛЬСК. 11 МАЯ - В селе Тайпак Западно-Казахстанской области в результате сильных ливней затопило сельскую школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео затопленной школы опубликовал Instagram-паблик zhaloby_uralsk_official.
 

Затопленными оказались практически все классы, коридоры, спортзал и фойе", - сообщает портал "Мой ГОРОД"

 
По словам автора ролика, после проливных дождей вода в буквальном смысле льется с потолка, а техперсонал просто не успевает протирать полы и стены.
 

Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО "Таскала Транс Газ" о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце", - пишет сайт. 


 
Ранее сообщалось, что с улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды. Подтопления жилых домов и улиц произошли из-за сильных дождей. За два дня в городе выпала месячная норма осадков.
 

В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна

11.05.2022, 13:38 9981
В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Житель Нур-Султана спас трехлетнего ребенка от падения из окна восьмого этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение в службу спасения поступило 11 мая в 10.21. На место вызова выехали 7 спасателей и 2 единицы техники. Однако к моменту прибытия выяснилось, что ребенка, висящего на карнизе балкона 8-го этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже.
 

Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, проживающий на 7-м этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды поймал девочку, тем самым спас ей жизнь", - сообщили в столичном ДЧС.

 
За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде.
 
В ДЧС обратились к родителям малолетних детей с просьбой не оставлять их без присмотра и держать окна закрытыми.

 

В Шымкенте избили сотрудника ДЭР

11.05.2022, 13:07 9381
ШЫМКЕНТ. 11 МАЯ - В Шымкенте избили сотрудника департамента экономических расследований, сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 мая 2022 года управлением внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником департамента экономических расследований по городу Шымкенту", - сообщили в ведомстве. 

 
Подчеркивается, что по данному факту департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование. 
 

На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности", - добавили в пресс-службе АФМ РК.

 

В Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста

11.05.2022, 10:16 11831
Фото: ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 МАЯ - В Усть-Каменогорске спасли девушку 1998 года рождения, которая хотела совершить суицид, спрыгнув с моста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Очевидцы сообщили в полицию и спасателям о том, что заметили в районе Иртышского моста девушку, которая стояла на краю и пыталась спрыгнуть в реку.
 

Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку. В какой-то момент стоящая на мосту отвлеклась, спасатели и полицейские быстро среагировали, схватили девушку и вытащили ее из зоны опасности, передав сотрудникам скорой помощи", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.

 
Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.
 

ЧП в Костанае: власти окажут помощь жителям 12 сгоревших домов

10.05.2022, 17:45 28631
ЧП в Костанае: власти окажут помощь жителям 12 сгоревших домов
Фото: kstnews.kz

КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - Власти Костаная провели встречу с жильцами 12 сгоревших домов на улице Набережная и пообещали оказать им всю возможную помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"В результате пожара предварительно сгорело 12 жилых домов, хозяйственные постройки, 3 единицы легкового автотранспорта и 1 единица грузового автотранспорта. Данный случай признан ЧС городского масштаба", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Марат Жундубаев.

По его словам, на заседании городского штаба по ликвидации ЧС государственным органам даны соответствующие поручения по оказанию помощи пострадавшим гражданам. Стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, определит оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов.

"По предварительным данным, пострадало 13 семей, в том числе 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников", - сообщил глава города.

По его информации, пострадавших могут временно разместить в профилактории "Дружба". 9 мая туда заселили 5 человек.

В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено более 200 тысяч тенге. Сегодня волонтеры также доставят пострадавшим продуктовые наборы.

"Для 7 школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также 2 несовершеннолетних студента будут обеспечены необходимой одеждой и обувью", - сообщил Жундубаев.

Юридической службой, отделом земельных отношений, архитектуры начата работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, управлению по ЧС дано задание предоставить все необходимые справки для оперативного решения вопроса.

По всем возникающим вопросам пострадавшие могут обратиться в ситуационный центр iKomek по номеру 109.

Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС находится на постоянном контроле акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Ранее сообщалось, что в Костанае загорелся камыш вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома.

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