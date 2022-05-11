С улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды

АТЫРАУ. 10 МАЯ - По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, 9 и 10 мая в результате ливневых дождей на территории города произошло скопление воды в частных жилых домах и на центральных улицах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За два дня осадков выпало больше месячной нормы, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Ливневые дожди, начавшиеся с утра 9 мая, прекратились 10 мая в 10.30. За сутки мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек, вывезено 40 тысяч кубов воды.

Ночью произошло подтопление в двух домах. Созданный при акимате штаб продолжает работу совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям Атырау. Жителям угрозы нет.