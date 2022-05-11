С улиц Атырау за сутки выкачали 40 тысяч кубов воды
новости по теме
Полицейские Алматы ищут анонима, "заминировавшего" колледж
В Костанайской области нашли тело сотрудника городской прокуратуры
Улицы Алматы затопило после ливня
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках приведены в готовность подрядные организации районных акиматов для своевременного привлечения их на ликвидацию затоплений, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах", - проинформировали в департаменте по ЧС города Алматы.
Вода льется с потолка: в ЗКО из-за дождей затопило сельскую школу
Затопленными оказались практически все классы, коридоры, спортзал и фойе", - сообщает портал "Мой ГОРОД".
Выяснилось, что здание средней школы нуждается в капитальном ремонте. Из ответа управления образования ЗКО следует, что сейчас заключен договор между районным отделом образования и компанией ТОО "Таскала Транс Газ" о проведении строительно-монтажных работ. Капитальный ремонт обещают начать уже в этом месяце", - пишет сайт.
В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна
Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, проживающий на 7-м этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды поймал девочку, тем самым спас ей жизнь", - сообщили в столичном ДЧС.
В Шымкенте избили сотрудника ДЭР
8 мая 2022 года управлением внутренних дел Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником департамента экономических расследований по городу Шымкенту", - сообщили в ведомстве.
На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности", - добавили в пресс-службе АФМ РК.
В Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста
Прибыв на место происшествия, сотрудники двух служб начали вести диалог с девушкой 1998 года рождения, одновременно спасатели протянули с помощью веревок страховку и вызвали по рации лодку. В какой-то момент стоящая на мосту отвлеклась, спасатели и полицейские быстро среагировали, схватили девушку и вытащили ее из зоны опасности, передав сотрудникам скорой помощи", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ВКО.
ЧП в Костанае: власти окажут помощь жителям 12 сгоревших домов
КОСТАНАЙ. 10 МАЯ - Власти Костаная провели встречу с жильцами 12 сгоревших домов на улице Набережная и пообещали оказать им всю возможную помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"В результате пожара предварительно сгорело 12 жилых домов, хозяйственные постройки, 3 единицы легкового автотранспорта и 1 единица грузового автотранспорта. Данный случай признан ЧС городского масштаба", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Марат Жундубаев.
По его словам, на заседании городского штаба по ликвидации ЧС государственным органам даны соответствующие поручения по оказанию помощи пострадавшим гражданам. Стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, определит оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов.
"По предварительным данным, пострадало 13 семей, в том числе 13 несовершеннолетних детей, из них 7 школьников", - сообщил глава города.
По его информации, пострадавших могут временно разместить в профилактории "Дружба". 9 мая туда заселили 5 человек.
В качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено более 200 тысяч тенге. Сегодня волонтеры также доставят пострадавшим продуктовые наборы.
"Для 7 школьников будет организовано бесплатное горячее питание, приобретены канцелярские принадлежности, одежда, также 2 несовершеннолетних студента будут обеспечены необходимой одеждой и обувью", - сообщил Жундубаев.
Юридической службой, отделом земельных отношений, архитектуры начата работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, управлению по ЧС дано задание предоставить все необходимые справки для оперативного решения вопроса.
По всем возникающим вопросам пострадавшие могут обратиться в ситуационный центр iKomek по номеру 109.
Работа оперативного штаба по ликвидации ЧС находится на постоянном контроле акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.
Ранее сообщалось, что в Костанае загорелся камыш вдоль реки Тобол, огонь перекинулся на жилые дома.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Читаемое
11.05.2022, 10:16В Усть-Каменогорске девушка пыталась спрыгнуть с моста 11.05.2022, 11:1612541Дожди, град и усиление ветра ожидаются в ближайшие дни в Казахстане 11.05.2022, 11:5511526В Минторговли опровергли информацию о выходе Казахстана из ЕАЭС 11.05.2022, 13:0710816В Шымкенте избили сотрудника ДЭР 11.05.2022, 13:389981В Нур-Султане мужчина спас трехлетнюю девочку от падения из окна 06.05.2022, 18:4251986Президент поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества 05.05.2022, 13:5850151Разыскиваемого полицией России преступника задержали в Казахстане 06.05.2022, 18:2348971В Алматы рынки и магазины проверят на предмет соблюдения допустимой надбавки на продукты 09.05.2022, 15:5448391Алматинские полицейские поздравили 98-летнего ветерана с Днем Победы во дворе его дома 05.05.2022, 16:3248286Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте 22.04.2022, 13:5487151По факту пожара в павлодарской школе возбуждено уголовное дело 21.04.2022, 18:2184211Массовое отравление в Рудном: 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией 21.04.2022, 15:2583181Три человека погибли при столкновении минивэна с КамАЗом в Костанайской области 22.04.2022, 11:0380861При пожаре в школе Павлодара пострадала восьмиклассница 22.04.2022, 21:2376736Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?