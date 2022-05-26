Водитель в Уральске сбил ребенка, отвез его домой и уехал

Как сообщает портал "Мой город", неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе возле магазина "Умит" сбил ребенка.
Водитель был, предположительно, за рулем Toyota белого цвета, допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины ориентирован весь личный состав ДП ЗКО", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Также в ДП отметили, что от степени тяжести травм ребенка будет зависеть квалификация правонарушения.
По информации издания, сейчас ребенок вместе с мамой проходит медицинское обследование. Другие подробности выясняются.