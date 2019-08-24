Военнослужащий погиб при выполнении парашютных прыжков с вертолета близ Капшагая

Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Военнослужащий погиб при выполнении парашютных прыжков с вертолета Ми-17 близ Капшагая, передает Kazakhstan Today.
22 августа юго-западнее Капшагая военнослужащие выполняли плановые парашютные прыжки с вертолета Ми-17. В ходе совершения прыжка у полковника Алдынгурова С.С. на высоте около 200-300 метров из-за нарушения правил безопасности произошло отцепление основного парашюта. Запасной парашют военнослужащий не применил, в результате падения на землю получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в Министерстве обороны Казахстана.
По информации ведомства, прыжки совершались с парашютной системой "Беркут" с высоты 1200 метров в простых метеоусловиях. Погода в районе проведения была ясная, видимость - 10 километров, штиль, температура +19 градусов.
В настоящее время причины происшествия выясняются. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 453 УК РК (Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия)", - заключили в ведомстве.
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