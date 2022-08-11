Военнослужащий срочной службы Нацгвардии погиб в Алматинской области

КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Военнослужащий срочной службы воинской части Национальной гвардии погиб в Алматинской области, помогая своим сослуживцам во время бури, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе РгК "Онтустік" Нацгвардии РК, в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 с 8 по 13 августа. 9 августа в 20.55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате которого разрушился палаточный городок. Рядовой, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки при выходе из нее.
Сразу же была оказана первая медицинская помощь и его доставили в городское медицинское учреждение города Конаева. В городской больнице города Конаева констатировали смерть", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что рядовой 2003 года рождения был призван департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.
По данному факту доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины происшествия выясняются, проводится служебное расследование.
Главное командование Национальной гвардии Республики Казахстан и региональное командование "Онтустік" выразило глубокие соболезнования родителям и близким погибшего.