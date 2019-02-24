Военнослужащий найден мертвым на посту в Карагандинской области

Караганда. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области на посту обнаружено тело военнослужащего части 6505 Национальной гвардии, передает Kazakhstan Today.

По предварительной версии, 18-летний Алиби Сапа застрелился на вышке в поселке Долинка. Он охранял производственные объекты, где работают осужденные, сообщает телеканал КТК.

На службу парня призвали в декабре прошлого года. Родственники говорят, что он мечтал стать военным. В последний раз Алиби разговаривал с бабушкой три дня назад, ни на что не жаловался, сообщает телеканал КТК

Родственники парня отказываются верить в версию суицида. "Они сказали, что выстрелил. В субботу звонил. Радостный, веселый. Мама, говорит, посмотри фильм "Шестой пост", дважды сказал. Я говорю, хорошо, балам. Веселый, радостный, все у него хорошо, он сказал. Как так может быть?! Я требую, чтобы наказали виновных", - рассказала мать военнослужащего Майгуль Алиппаева.

По предварительной версии, парень выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. ЧП произошло на посту ранним утром. Солдаты охраняют производственные объекты, где работают осужденные. Алиби Сапа должен был отстоять на вышке около 3 часов. Там его и нашли мертвым.

Командиры отзываются о парне положительно. Говорят: он был веселым и доброжелательным. Что могло произойти во время дежурства, не знает никто. Во всех обстоятельствах разбирается следствие.

"Рядовой Сапа, находясь на 9 посту, в 7 часов 40 минут совершил суицид путем саморанения из автомата Калашникова, в области подбородка. Данный военнослужащий на боевой службе находился один, на посту. В период прибытия из департамента по делам обороны Алматинской области он прошел определенную подготовку, адаптацию на учебном пункте", - сообщил и.о. командира воинской части 6505 Азамат Смагулов.

Телеканал отмечает, что это не первый случай суицида в части 6505. В мае 2014 года 19-летний солдат-срочник Мырзабай Сапарбаев тоже застрелился на вышке, охраняя колонию строгого режима.

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