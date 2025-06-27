26.06.2025, 12:47 25281

Восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО  

Во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза
Восемь человек получили ожоги из-за взрыва газовоза в СКО
Фото: МЧС РК
Петропавловск. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Газовоз взорвался на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

8 человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу города Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой", - рассказали в пресс-службе.



Сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, поступило на пульт дежурной службы "101" ДЧС СКО 25 июня.

По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара", - рассказали подробности в МЧС.


На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Северо-Казахстанской области, а также спасатели из Акмолинской области.

В 20.57 пожар на площади 50 кв. м был полностью ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники. По факту происшествия проводится досудебное расследование.

Напомним, 30 мая взрыв произошел на АЗС в Атырауской области. Погибли два человека, еще 12 пострадали.
 

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26.06.2025, 15:46 20451

Улицы Караганды затопило из-за сильного дождя   

Коммунальные службы работают в усиленном режиме
Улицы Караганды затопило из-за сильного дождя
Караганда. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Улицы города Караганды затопило из-за сильного дождя, передает корреспондент агентства.

В городе сильный дождь, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на местах устраняют последствия непогоды. Есть локальные отключения электроэнергии. Прошу потерпеть - все под контролем, восстановление идет. По возможности оставайтесь дома", - написал аким города Мейрам Кожухов на своей странице в Сети.



По его словам, ливневки принимают воду в штатном режиме. Также для ускорения стока открыты люки и решетки - это помогает воде уходить быстрее.

В некоторых местах вода уже полностью ушла, на участках с устойчивыми скоплениями работают спецмашины", - добавил глава Караганды.


Ранее активисты из экологического общества Алматы выразили возмущение в связи с уничтожением арычной системы на проспекте Улугбека.

По их словам, при незаконном демонтаже арыков и выкапывании траншей были также повреждены силовые кабели, из-за чего целый микрорайон Жетысу остался без электроснабжения.
 
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Теги:Карагандаулицыпотоп
26.06.2025, 11:46 27786

Подросток и мужчина утонули на озере Сайран в Алматы

Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено"
Подросток и мужчина утонули на озере Сайран в Алматы
Фото: Кадр из видео
Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Семнадцатилетний подросток и мужчина 1977 года рождения утонули на озере Сайран, сообщает служба спасения города Алматы.

Погибшие купались в том месте, где был установлен предупреждающий знак "Купание запрещено". По данным очевидцев, сейчас это место обнесли забором.

Тело подростка обнаружили водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Также в 19.26 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения, который, по словам очевидцев, купался в состоянии алкогольного опьянения.

В службе спасения напомнили, что купание в этом месте строго запрещено.

Озеро Сайран в настоящее время не введено в эксплуатацию, на его территории продолжаются работы по благоустройству. Несмотря на установленные предупреждающие знаки, население продолжает игнорировать запреты и купается в опасных, несанкционированных местах", - пояснили в службе спасения.


В прошлом году 40 алматинцев оштрафовали за купание в запрещенных местах, нарушение правил безопасности и распитие алкоголя. Общая сумма штрафов превысила 800 тысяч тенге.

В ДЧС Алматы сообщили, что купание на озере Сайран строго запрещено до завершения всех строительных, санитарных мероприятий и официального ввода объекта в эксплуатацию.

В случае нарушения запрета к гражданам будут применяться меры административного воздействия, включая штрафы, в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в ДЧС.


Между тем отдыхающих на Сайране начали штрафовать, сообщает КТК.

Городской водоем после реконструкции еще официально не открыли. И купаться там запрещено. Но отдыхающих уже много: ежедневно озеро посещают несколько тысяч человек. Полицейские ведут разъяснительные беседы, но штрафовать за купание не могут. Зато штрафы предусмотрены за загрязнение зоны отдыха. Уже наказали 20 посетителей. И проводить там рейды придется каждый день. Ведь озеро буквально погрязло в бытовых отходах. И это при том, что зону отдыха только обновили", - говорится в сюжете телеканала.


Несмотря на то что официального открытия озера еще не было, набережная уже завалена мусором.

В песке лежат доски с гвоздями, повсюду разбросаны бутылки и упаковки от еды. Отходы можно заметить даже в воде. Но, несмотря на это, отдыхающих здесь много даже в будние дни. В водоеме беззаботно плещутся и взрослые, и дети. Не обращая внимания на проплывающие мимо пластиковые стаканчики, пакеты и куски картона. Посетители говорят, в озере можно заметить не только мусор", - сообщает телеканал.


Также на территории парка пока не работает ни один туалет. Благоустроенную зону обещали открыть еще месяц назад, но реконструкция затянулась. Тем не менее ежедневно водоем посещает до 4 тысяч человек.

Еще закрытая территория, еще больших мусорных ящиков нет. Они еще не поставили, не успели. А народ уже зашел. И мусорят, и даже в мусорный бак нормально не могут выбрасывать. Кидают все. Там мусор. Это не люди, это свиньи", - говорит местный житель Кудайберген Сабыр.


Аким Алматы Дархан Сатыбалды сделал выговор городским службам за неубранный мусор и потребовал навести порядок у озера.

Дано поручение установить дополнительно около 130 урн по всей территории Сайрана. Каждый день посты полиции на всей территории, начиная с утра до 2 часов ночи, проводят каждый день рейды. Сначала вели разъяснительные беседы, а теперь начали наказывать. Правда, только за грязь и мусор. Оштрафовали 20 человек. Им придется заплатить по 19 с половиной тысяч тенге", - рассказал пресс-секретарь управления развития общественного пространства Алматы Маханбет Кокимов.


Напомним, только в эту субботу в Алматы состоялась масштабная экоакция, в которой приняли участие более 11 тысяч алматинцев. В том числе около тысячи волонтеров почистили территорию озера Сайран.
 
25.06.2025, 12:57 57526

Казахстанцев вывозят из ОАЭ и Катара: до конца месяца запланированы 8 рейсов

Сегодня отечественные авиакомпании SCAT и Air Astana выполнят 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану
Казахстанцев вывозят из ОАЭ и Катара: до конца месяца запланированы 8 рейсов
Фото: Depositphotos
Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские авиакомпании продолжают вывозить из ОАЭ и Катара задержавшихся там из-за запретов на полеты казахстанцев, сообщает Министерство транспорта РК.

В частности, сегодня отечественные авиакомпании SCAT и Air Astana выполнят 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алматы и Астану.

Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана)", - уточнили в министерстве.


Там напомнили, что Air Astana начала выполнение рейсов с сегодняшнего дня.

Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы", - сообщили в ведомстве.


Авиакомпания SCAT тоже начала вывоз граждан из Катара.

Первый рейс Доха - Алматы с 213 пассажирами на борту вылетел сегодня в 07.35 по времени Катара. Также сегодня будет выполнен рейс Доха - Астана, вылет из Дохи запланирован в 14.30 по времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек", - проинформировали в министерстве.


Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

  • 27.06.25 Доха - Астана;
  • 29.06.25 Доха - Алматы.

Напомним, 14 июня Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В Минтуризма и спорта РК сообщили, что при обострении ситуации обеспечат вывоз казахстанцев на родину.

15 июня казахстанцы, застрявшие в Дубае из-за ограничений полетов на Ближнем Востоке, прилетели в Алматы.

Вчера несколько казахстанских авиакомпаний в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в Дубай и Доху.
 
24.06.2025, 17:52 83696

Два человека погибли под колесами поезда в Алматинской области

Два человека погибли под колесами поезда в Алматинской области
Конаев. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на перегоне Аксенгер - Бурундай поезд сбил двух человек, внезапно вышедших на железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".

На участке Отар - Алматы-1, на перегоне Аксенгер - Бурундай, машинист поезда применил экстренное торможение из-за внезапного выхода двух человек на железнодорожные пути. На подаваемые сигналы локомотива они не реагировали. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось", - рассказали в КТЖ.


Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, в результате полученных телесных повреждений оба погибли.

По данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК. Проводится расследование", - отметили в полиции.

 
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Теги:Погибшиепоезднаезд
24.06.2025, 16:18 86331

Пожар в резервате "Акжайык" удалось потушить более чем через 10 дней

По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров
Пожар в резервате "Акжайык" удалось потушить более чем через 10 дней
Фото: МЧС РК
Атырау. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в резервате "Акжайык" Атырауской области удалось полностью потушить более чем через 10 дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Пожар на территории государственного природного резервата "Акжайык" полностью ликвидирован. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров. Два вертолета АО "Казавиаспас" сбросили в общей сложности около 400 тонн воды. Чтобы не допустить распространения огня, с помощью тракторов были проложены минеральные полосы", - заявили в ведомстве.


Как отметили в МЧС, в общей сложности для полной ликвидации пожара было задействовано около 200 человек и 40 единиц техники.

Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.

15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.

17 июня стало известно, что пожар локализован на площади 805 га. 20 июня аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий.
 
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Теги:АтырауРезерватПожартушение
23.06.2025, 08:46 137156

Авиакомпания SCAT меняет расписание авиарейсов из-за столкновения самолетов с птицами

Самолеты получили повреждения из-за попадания птиц в ряде городов
Авиакомпания SCAT меняет расписание авиарейсов из-за столкновения самолетов с птицами
Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания SCAT сообщила об изменениях в расписании рейсов из-за столкновения воздушных судов с птицами.

По сообщению авиакомпании, воздушные суда получили повреждения из-за попадания птиц в ряде городов. Такие случаи считаются форс-мажорными и не могут контролироваться перевозчиком.

Тем не менее, подчеркнули в пресс-службе, в компании приняли меры для стабилизации расписания рейсов. Оперативно были отправлены резервные самолеты, также ведется внеплановое техобслуживание.

В рейсах, следующих по направлениям Анталья - Астана и Актобе - Анталья, внесены следующие изменения:

  • в Анталье на время ожидания прибытия резервного воздушного судна пассажирам продлено размещение в отелях. Вылет запланирован на 23 июня 2025 года;
  • в Актобе пассажирам, ожидающим вылета, предоставлены горячее питание и напитки. Представители компании и туроператоры находятся в постоянном контакте с пассажирами, расписание корректируется по мере необходимости.

Кроме того, в связи с перераспределением воздушных судов 23 июня возможны задержки на направлениях: Алматы - Шарм-эль-Шейх, Алматы - Анталья, Анталья - Алматы.

Также в компании предупредили об отмене рейса Астана - Доха, запланированного на 23 июня, из-за международной обстановки и временных ограничений на выполнение полетов в отдельных воздушных зонах.

Ранее об отмене ряда рейсов на Ближний Восток сообщила авиакомпания Air Astana.
 
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Теги:РейсScatСтолкновениеПтицы
23.06.2025, 08:32 136061

Не менее двадцати человек погибли при теракте в одной из церквей Дамаска

Подрыв совершил террорист-смертник
Дамаск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами теракта в церкви пророка Илии (Мар-Элиас) в районе Дувейла в Дамаске стали по меньшей мере 20 человек.

Подрыв в церкви произошел 22 июня. По информации МВД Сирии, в здание зашел террорист-смертник и открыл огонь, а после взорвал себя с помощью жилета со взрывчаткой, сообщает РБК.

Правоохранительные органы считают, что нападавший связан с террористической организацией "Исламское государство". Теракт совершили в квартале Дувейла, где большинство жителей исповедуют христианство.

По информации телеканала Syria TV, жертвами теракта стали не менее двадцати человек.
 
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Теги:СирияЦерковьТеракт
22.06.2025, 14:37 161026

Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет  Дополнено

Самолет принадлежит частному лицу
Два человека погибли: близ Астаны разбился легкомоторный самолет
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 июня, по предварительным данным, около 11.30 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000, сообщает пресс-служба Минтранспорта.

Самолет принадлежит частному лицу. По предварительным данным, на борту находились два члена экипажа, оба погибли.

В соответствии с правилами представления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской и экспериментальной авиации создается комиссия по расследованию указанного происшествия", - сообщили в ведомстве.


Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК выехали на место катастрофы.

Дополнено 22.06.2025, 17.11

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по факту крушения частного сверхлегкого самолета TL-2000 линейным управлением полиции на станции Астана начато досудебное расследование. Погибли двое - пилот и пассажир. Причины крушения устанавливаются. Иная информация разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что в Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий.
 
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Теги:КрушениеСамолетПогибшие

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