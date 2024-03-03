01.03.2024, 21:34 33851
Восьмиклассница пыталась покончить с собой в Туркестанской области
Полицейские возбудили уголовное дело
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Туркестан. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из школ Келесского района ученица восьмого класса прыгнула с третьего этажа. Свести счеты с жизнью она решилась после очередной ссоры с одноклассниками, сообщает Otyrar.kz.
После инцидента ведется профилактическая работа, чтобы улучшить психологическую обстановку в школе", - рассказал заместитель директора общеобразовательной школы № 1 по воспитательной части Бердибек Бухарбаев.
Девочка выжила, получив тяжелые травмы. Несколько дней она провела в реанимации. По словам врача-травматолога Абдусамата Утамуратова, у нее закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясничного отдела и бедра. Сейчас она находится в отделении травматологии.
Полицейские возбудили уголовное дело. Мотивы произошедшего выясняются.
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02.03.2024, 20:27 6691
В Астане пожарные спасли 30 человек, из них 15 - дети
Горела квартира в многоэтажном доме
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 2 марта, в 18.38 подразделения ДЧС Астаны получили сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже многоэтажного дома, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Силами столичных пожарных спасено 30 человек, из них 15 - дети, эвакуировано 38 человек, из них 15 - дети. В тушении пожара было задействовано 29 человек личного состава и 8 единиц техники столичного ДЧС.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
На месте пожара для обогрева жильцов дома находится кунг СПЧ-6 и два автобуса МИО.
02.03.2024, 16:14 13276
Вылетевший в Уральск самолет вернулся в аэропорт Алматы
Ухудшилось состояние одного из пассажиров
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет Air Astana, выполнявший сегодня рейс КС 881 Алматы - Уральск, вернулся в пункт вылета в связи с ухудшением состояния пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Командир воздушного судна вызвал медиков в аэропорт Алматы. Самолет совершил посадку в штатном режиме в 15.10. Больного пассажира передали работникам скорой. Ожидаемое время вылета в Уральск в 16.00.
01.03.2024, 15:25 37096
Сбой в работе столичного аэропорта произошел из-за смены часового пояса
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О технических проблемах и неверном отображении статуса рейсов сообщили в пресс-службе аэропорта Астаны.
Из-за некоторых технических проблем точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена. Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения", - говорится в информации.
Пассажирам настоятельно рекомендуется обращаться к представителям авиакомпаний за самой актуальной информацией о своих рейсах либо следить за обновлениями на официальных информационных каналах аэропорта.
В пресс-службе принесли извинения за причиненные неудобства и заверили, что активно занимаются решением проблемы, чтобы обеспечить безопасность и удобство всех путешественников.
Напомним, сегодня из-за смены часового пояса также произошел сбой в работе спецЦОНов. Кроме того, у многих казахстанцев изменились данные в цифровых документах. Также пользователи мобильных телефонов и устройств испытывали затруднения с настройкой времени на гаджетах.
Напомним, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "С 1 марта в Казахстане установят единый, пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь к данному решению?" 61% участников опроса ответили: "Против перехода на единый часовой пояс"; 34% выбрали ответ: "За"; 3% считают необходимым вернуть переход на летнее время и 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Ранее сообщалось, что фактически территория республики расположена в четырех географических часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5, UTC+6. Общественница Аида Альжанова подчеркнула, что с переводом стрелок часов на один час назад люди на востоке будут вставать очень рано. Например, в Усть-Каменогорске рассвет будет происходить в 3-4 часа утра.
В Шымкенте раньше будет начинаться жара, то есть жители будут ехать на работу уже в пекло", - сказала она.
28.02.2024, 12:02 83426
Давка возле гардероба произошла в одной из школ Алматы
Директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дети устроили давку возле раздевалки в одной из школ Алматы.
Видео инцидента, произошедшего 27 февраля, опубликовал паблик Qumash.
Столпотворение произошло в школе № 41, на лестнице, по пути в гардероб. Некоторые ученики упали на пол, многие дети испугались, плакали и кричали.
По данным администрации школы, пострадавших среди учеников нет.
Инцидент прокомментировали в управлении образования Алматы.
В данной школе обучаются 1426 учащихся в две смены при проектной мощности 870 мест. Для решения проблемы дефицита мест в данной школе в 2023 году начато строительство комфортной школы на 2000 мест в микрорайоне Самгау-2. 27 февраля 2024 года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причиной произошедшего явилась неправильная организация процесса переодевания", - сообщили в управлении.
В ведомстве добавили, что подобных инцидентов ранее в школе не случалось. Однако директора школы уволили за плохую организацию учебного процесса.
Напомним, в сентябре прошлого года произошло сразу два случая давки в школах. 5 сентября ученики столичной школы устроили столпотворение возле раздевалки. 6 сентября стало известно о жуткой давке в коридоре одной из школ Кокшетау.
Нехватка школ и ученических мест - одна из наболевших проблем в Казахстане. Зачастую она связан с уплотняющей застройкой. В густозаселенных микрорайонах не хватает школ и детских садов.
28.02.2024, 09:04 87461
Крупный пожар произошел на птицефабрике в Кызылординской области
Фото: скриншот из видео МЧС РК
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области произошел пожар в здании птицефабрики, сообщили в МЧС РК.
По информации ведомства, 28 февраля в 04.37 в одноэтажном здании птицефабрики произошло возгорание потолочного перекрытия на площади 288 квадратных метров.
Предварительная причина пожара устанавливается. Пожар в 05.41 локализован, в 06.12 ликвидирован", - сообщили в МЧС.
Кроме того, по данным МЧС, еще один крупный пожар произошел сегодня утром в районе Байконыр Астаны. По улице Ондирис произошло возгорание одноэтажного бокса. В 07.26 пожар был локализован, в 08.31 - ликвидирован. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС.
27.02.2024, 14:35 100576
Режим ЧС объявили в Павлодарской области из-за повреждения водопровода
На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники
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Экибастуз. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объявлен в поселке Майкаин Баянаульского района Павлодарской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения было выявлено 21 февраля, сообщает акимат. Поврежденный участок находится в 27 км от насосной станции ГКП "Горводоканал Экибастуза".
Отключение потребителей - жителей поселка Майкаин не производилось. Подача водоснабжения ведется на пониженном давлении. Полная подача будет возобновлена после устранения выявленного повреждения", - уточнили в ведомстве.
На месте аварии работают 119 человек и 48 единиц спецтехники.
Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверяют возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производится отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках ведется отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", - сообщает ведомство.
Решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории поселка Майкаин было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Напомним, ранее режим ЧС был введен в Экибастузе в связи с чередой аварий, начавшихся в ноябре 2022 года на теплосетях, из-за которых жители города остались без тепла в холодное время года.
Энергетические объекты Экибастуза заняли первое место в списке подлежащих реконструкции и ремонту казахстанских ТЭЦ и ГРЭС. Однако при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 причастные лица умудрились похитить около миллиарда тенге.
27.02.2024, 09:03 110636
Из аэропорта Астаны эвакуировали людей из-за пожара Дополнено
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Астаны эвакуировали людей из-за возгорания в электрощитовой терминала, передает корреспондент агентства.
В 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала Международного аэропорта Астаны. По внешним признакам - в галерее между терминалами № 1 и № 2 сильное задымление, проводится эвакуация", - сообщили в МЧС РК.
По данным МЧС, в 08.24 пожар ликвидирован.
Происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала № 2", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, вчера пожарные ликвидировали пожар на Карагандинском машиностроительном заводе.
Дополнено 27.02.2024. 11.30.
В 10.48 по времени Астаны введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2 Международного аэропорта Астаны. В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов. Продолжение работ в аэропорту стало возможным с разрешения специалистов МЧС", - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.
26.02.2024, 11:15 146296
Отравление в Мангистауской области: количество пострадавших выросло до 36
Фото: unsplash.com
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Актау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество обратившихся в больницу людей, пострадавших из-за отравления в Бейнеуском районе Мангистауской области, выросло до 36, сообщает управление здравоохранения региона.
В центральную районную больницу Бейнеуского района с 19 февраля с отравлением обратились 36 человек, из них 28 человек были госпитализированы. Восемь пострадавших после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что все люди заказывали еду в точке общепита под названием "Али-ман". С 22 февраля деятельность заведения временно приостановлена. Состояние госпитализированных пациентов средней степени тяжести.
В управлении уточнили, что больница обеспечена достаточным количеством медикаментов и при необходимости готова перепрофилировать еще 20 инфекционных коек.
Пациенты, получающие амбулаторное лечение, находятся под наблюдением врачей, которые назначают необходимое антибактериальное и симптоматическое лечение. Противоэпидемические меры продолжаются, и информация обновляется ежечасно", - сообщает ведомство.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит расследование по факту массового пищевого отравления.
Напомним, вечером 23 февраля после посещения заведения "Али-ман" в Мангистауской области с пищевым отравлением были госпитализированы 23 человека, в том числе дети и беременная женщина.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?