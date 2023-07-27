Восьмилетняя девочка лишилась ноги по вине нарушившего правила водителя  

В настоящее время ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Конаев. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмилетней девочке ампутировали ногу после наезда автомобиля в поселке Абай Алматинской области.





ДТП, которое произошло 10 июля в 8.23 на центральной улице поселка, попало на камеры видеонаблюдения.





Автомашина марки Lexus ES 330 золотистого цвета, выехав на полосу встречного движения, совершила наезд на пешеходов (мама и дочка)", - написали в соцсетях очевидцы.





На видео видно, что в правом ряду автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов, но водитель Lexus объехал их по встречной полосе и сбил людей на полном ходу.













По словам автора поста, девочка на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии, ей предстоит ампутация ноги.





Ребенок останется инвалидом на всю жизнь, разрушены все детские мечты. Мы просим отозваться всех, кто был на месте ДТП в тот момент, у кого есть записи с видеорегистратора, пожалуйста, свяжитесь с нами", - просят авторы публикации.





Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на знакомого семьи, девочке удалось сохранить левую кисть, а ногу пришлось ампутировать.





Мама ее ходит, но есть у нее небольшие травмы. Самые большие потери у маленькой девочки. Дальнейшие действия будут уже в судебном разбирательстве", - сообщил мужчина.





Он добавил, что не владеет точной информацией о нарушителе, но, по его данным, мужчину отпустили и у него отобрали лишь водительские права.





В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован в УП Карасайского района по статье 345 УК РК. "Нарушение правил дорожного движения".





В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия с назначением экспертиз, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств ДТП", - сообщили в департаменте.





9 июля в результате двух ДТП в ВКО погибли три человека, в том числе ребенок.



