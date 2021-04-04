Воспитанницу детской деревни десятые сутки разыскивают в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. 3 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области с 25 марта разыскивают 16-летнюю воспитанницу детской деревни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Управление криминальной полиции департамента полиции Кызылординской области сообщило о розыске 16-летней Дильды Нугмановой.
Воспитанница детской деревни семейного типа "Атамекен" (Кызылорда) Нугманова Дильда Мусабековна, 2004 года рождения, 25 марта, около 02.00, вышла в неизвестном направлении и не вернулась. Приметы: рост 175 сантиметров, волосы черные до плеч, челка рыжего цвета. Одета в куртку черного цвета, брюки джинсовые синего цвета, обувь спортивную белого цвета. Всех, кто располагает какой-либо информацией о подростке или сведениями о местонахождении, просим сообщить по номерам: 8(7242)-29-70-10, 8(7242)-29-75-20, 8(7242)-29-75-02, 8-705-255-81-25", - говорится в сообщении полиции.
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