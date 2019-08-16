Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми (ВИДЕО)

Видео, на котором запечатлено жестокое обращение с детьми, появилось на странице kris_p_brothers_official в Instagram.
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Детский сад "Ниет-ай" с. Байсерке ул. Новостройская 5а,переулок гаражный. Младшая группа. Применение физического насилия,жестокого обращения с детьми в частности удары и запугивания. Прошу компетентные органы обратить внимание. Люди берегите своих детей. @qriim_mvdrk
"Детский сад "Ниет-ай", село Байсерке, улица Новостройская, 5а, переулок Гаражный. Младшая группа. Применение физического насилия, жестокого обращения с детьми, в частности удары и запугивания. Прошу компетентные органы обратить внимание. Люди, берегите своих детей", - говорится в публикации.
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