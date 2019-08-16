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Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми (ВИДЕО)

15.08.2019, 11:20 15688
Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми (ВИДЕО)
Талдыкорган. 15 августа. Kazakhstan Today - Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми, передает Kazakhstan Today.
 
Видео, на котором запечатлено жестокое обращение с детьми, появилось на странице kris_p_brothers_official в Instagram.

 
"Детский сад "Ниет-ай", село Байсерке, улица Новостройская, 5а, переулок Гаражный. Младшая группа. Применение физического насилия, жестокого обращения с детьми, в частности удары и запугивания. Прошу компетентные органы обратить внимание. Люди, берегите своих детей", - говорится в публикации.
 

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