Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми (ВИДЕО)

Талдыкорган. 15 августа. Kazakhstan Today - Воспитатель одного из детских садов в Алматинской области жестоко обращалась с детьми, передает Kazakhstan Today.

Видео, на котором запечатлено жестокое обращение с детьми, появилось на странице kris_p_brothers_official в Instagram





"Детский сад "Ниет-ай", село Байсерке, улица Новостройская, 5а, переулок Гаражный. Младшая группа. Применение физического насилия, жестокого обращения с детьми, в частности удары и запугивания. Прошу компетентные органы обратить внимание. Люди, берегите своих детей", - говорится в публикации.

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