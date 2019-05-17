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Возгорание мусора произошло на полигоне в Алматинской области

16.05.2019, 09:50 7183
Талдыкорган. 16 мая. Kazakhstan Today - Возгорание твердых бытовых отходов произошло на мусорном полигоне в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
 

16 мая, в 02.03, на пульт противопожарной службы поступило сообщение, что в 7 километрах от села Айтей Карасайского района Алматинской области на мусорном полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов на предварительной площади 1 гектар. Жертв и пострадавших нет", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

 
Вместе с тем жители Алматы сегодня пожаловались на запах гари, ощущаемый в разных частях города.
 
 

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