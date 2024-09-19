Вспышка смертельного заболевания у КРС: карантин ввели в Карагандинской области
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Караганда. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышка опасного заболевания крупного рогатого скота произошла в Карагандинской области.
Акимат ввел карантин на территории, где заболели животные.
В связи с возникновением заболевания "эмфизематозный карбункул" среди крупного рогатого скота установить карантин на территории зимовки Сарытау Мартбек Мамыраевского сельского округа Каркаралинского района", - говорится в решении акимата Мамыраевского сельского округа.
Для справки
Эмфизематозный карбункул (эмкар) - острая инфекционная болезнь крупного рогатого скота. Характеризуется образованием припухлостей и быстрой смертью животных.
Течение и симптомы
Инкубационный период длится от 1 до 3-5 суток. Болезнь протекает остро, начинается повышением температуры тела до 41-42°С (иногда она может оставаться нормальной). Лимфатические узлы сильно увеличены. При локализации припухлостей в области крестца, поясницы, бедра, плеча развивается хромота. У животных - затрудненное дыхание и ослабление сердечной деятельности. Смерть животных наступает в течение 12-60 часов после появления первых клинических симптомов.
Профилактика и меры борьбы
В хозяйствах проводят вакцинацию животных не позже чем за 2 недели до выгона на пастбище. Молодняк крупного рогатого скота иммунизируют дважды (в 3- и 6-месячном возрасте). Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют и лечат. Остальных животных вакцинируют. Трупы павших животных сжигают. Проводят дезинфекцию помещений, выгульных дворов, навоз сжигают после предварительной дезинфекции. Карантин с хозяйства снимают через 14 суток после последнего случая выздоровления или падежа больного животного и заключительной дезинфекции.
В феврале этого года в одном из сел Карагандинской области произошел массовый падеж лошадей. По мнению владельцев, животные погибли из-за эпизоотического лимфангита.