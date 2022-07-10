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Второй борт "Эйр Астаны" не вылетел из Уральска по техническим причинам

09.07.2022, 17:35 16016
Второй борт "Эйр Астаны" не вылетел из Уральска по техническим причинам
УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Еще один самолет авиакомпании Air Astana сообщением Уральск - Нур Султан не вылетел в назначенное время из-за технических проблем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О задержке порталу "Мой город" сообщили пассажиры рейса. 
 
По их словам, самолет должен был вылететь в 09.40, но рейс задержали без объяснения причин. 
 
В пресс-службе Air Astana сообщили, что рейс КС 980 по маршруту Уральск - Нур-Султан задержан в связи с заменой воздушного судна по технической причине. 
 
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании, летевший рейсом Шымкент - Нур-Султан, вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом левого двигателя. 
 

новости по теме

В Карагандинской школе обрушилась крыша

10.07.2022, 20:47 1156
В Карагандинской школе обрушилась крыша
Фото: instagram/goroo_krg
КАРАГАНДА. 10 ИЮЛЯ - В Караганде обрушилась крыша спортивного зала школы во время ремонтных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

8 июля 2022 года около 21.00 произошел обвал плит и балок перекрытия кровли внутрь спортивного зала", - информирует пресс-служба отдела образования Караганды.

 
Сообщается, что в конце июня в средней школе № 50 начались внутренние ремонтные работы в спортивном зале (покраска стен, побелка потолка, замена деревянного пола) и ремонт мягкой кровли над спортивным залом. Здание школы не имело никаких признаков аварийности, поэтому в учебном году подобное произойти не могло.
 
По данным отдела образования, пострадавших нет. 
 
По поручению акима Карагандинской области создана межведомственная комиссия для проведения расследования и установления причин случившегося.
 

В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов

10.07.2022, 19:32 1766
В Акмолинской области сильным ветром снесло крыши домов
Фото: кадр из видео
КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В селе Акадыр Зерендинского района Акмолинской области из-за сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду снесло кровлю с восьми частных жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

 
В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентов.
 
По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, площадь ущерба составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
 
Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о правилах поведения во время урагана:
 
- заблаговременно регулярно спиливать ветви деревьев и мертвые деревья в саду, чтобы они не упали на дом;
 
- прочно скрепить с землей все постройки, особенно времянки;
 
- назначить для всей семьи место встречи на случай, если ураган застигнет членов семьи в разных местах или если дом будет разрушен;
 
- в случае нахождения вне дома усилить оконные стекла полосками клейкой ленты, укрепленными крест-накрест или звездообразно;
 
- внесите в дом все предметы и мебель, которые могут быть унесены ветром или водой, собрать скот в наиболее крепком хлеву и оставить там запас корма и воды.

 

Два брата утонули в реке Урал

09.07.2022, 14:59 17831
Два брата утонули в реке Урал
УРАЛЬСК. 9 ИЮЛЯ - Двое мужчин утонули в реке Урал, погибшие были братьями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным портала "Мой город", мужчины купались в неустановленном месте. 

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 8 июля поступило сообщение, что недалеко от поселка Меловые горки в Урале утонули двое мужчин. Тела 31-летнего и 19-летнего мужчин из воды извлекли спасатели.
 
Утонувшие были братьями.
 

Отказал двигатель: самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан вернулся в аэропорт

09.07.2022, 12:49 19326
Отказал двигатель: самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан вернулся в аэропорт
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 9 ИЮЛЯ - Самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета по причине отказа левого двигателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

09.07.2022 во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению произошло отключение левого двигателя по техническим причинам во время набора высоты. Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 


Посадка прошла без замечаний. Авиакомпания намерена провести расследование инцидента. 
 
Пассажиров отправили в столицу ближайшими прямыми рейсами FlyArystan и Air Astana.
 

Сержант президентского полка "Айбын" погиб по вине сослуживца

09.07.2022, 11:24 20771
Сержант президентского полка "Айбын" погиб по вине сослуживца
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Молодой сержант президентского полка "Айбын" погиб по вине своего сослуживца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла на полигоне "Майлан", в 60 километрах от столицы. 
 

По одной из версий, двое сослуживцев играли с оружием, и оно выстрелило. Родственники погибшего в это верят с трудом", - сообщает телеканал КТК

 
По рассказам заместителя командующего силами особого назначения СГО РК Ерлана Жаркимбаева, погибший 21-летний солдат-контрактник Дархан Малик заступил в наряд со своим сослуживцем. Вместе они должны были охранять солдат и боеприпасы. 
 

После того как все поели, они остались вдвоем в полевой палатке. Что именно произошло, точно сказать никто не может. Говорят, что солдаты играли с оружием", - сообщил военный. 

 
Однако родственники в версию об играх с оружием не верят. 
 

Сомнений добавляет вечерний звонок Дархана. Накануне парень связался с близкими и просил перевести ему 5 тысяч тенге. Причину не объяснил", - добавляет КТК со ссылкой на родственников погибшего. 

 
Президентский полк "Айбын" входит в состав службы государственной охраны Казахстана. Полк находится в Нур-Султане и Алматы. Военнослужащие обеспечивают безопасность президента, первых лиц государства и сохранность госсимволов. Также участвуют в официальных церемониях и протокольных мероприятиях. 
 

Сейчас тело солдата находится в морге. Когда родственники смогут его забрать и похоронить, пока непонятно. Проводится судмедэкспертиза. Стрелявшего взяли под стражу, возбуждено уголовное дело", - информирует телеканал. 

 
 
Напомним, это уже не первое ЧП в казахстанской армии. В марте в Жамбылской области пропал солдат-срочник. Его тело обнаружили спустя месяц на территории Кыргызской Республики. Как выяснилось, военнослужащий покончил жизнь самоубийством. 

В этом же месяце скончался еще один солдат в Жамбылской области. Ему стало плохо во время утреннего построения.
 

В Акмолинской области ветром сорвало кровли 8 жилых домов

08.07.2022, 20:50 28426
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 8 ИЮЛЯ - 8 июля в 13.00 в Зерендинском районе в селе Акадыр в результате сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду произошел частичный срыв кровель 8 частных жилых домов на общей площади 300 кв. м, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентам. На месте работает бригада ТОО "Куат энергопартнер", 1 еденица техники и 5 человек. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.
 

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - отметил заместитель начальника ДЧС Кайрат Касым.

 

В Костанайской области в аварии погибли мать и двухлетний ребенок

08.07.2022, 18:37 31771
КОСТАНАЙ. 8 ИЮЛЯ - ДТП произошло на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган, недалеко от поселка Дузбай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На место аварии в 01.05 прибыли три бригады скорой медицинской помощи, сообщает "Алау". 
 
В аварии погибла 2-летняя девочка. Ее мать 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Мальчика из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставили в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трехчасовую операцию. Ребенок находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
 
В результате аварии пострадали еще двое мужчин - 1989 и 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Костанайской районной больницы.
 

Пенсионерку и новорожденного спасли от пожара полицейские Шымкента

08.07.2022, 16:14 33561
Пенсионерку и новорожденного спасли от пожара полицейские Шымкента
Фото: ortcom.kz
ШЫМКЕНТ. 8 ИЮЛЯ - Полицейские Шымкента спасли от пожара пенсионерку и новорожденного ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В полицию поступил вызов о пожаре в одном из домов, расположенном в микрорайоне Верхний Отрар. Огонь охватил квартиру на втором этаже. Очевидцы сообщили, что в квартирах этажами выше находятся пожилая женщина с инвалидностью и новорожденный ребенок. Стражи порядка, не раздумывая и несмотря на огонь, вывели их на улицу", - сообщает СЦК

 

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