05.10.2023, 18:15 27016
Выявили оспу овец и коз: в селе Актюбинской области ввели карантин
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Садовое Актюбинской области ввели карантин из-за выявления оспы овец и коз, которая является очень заразным заболеванием, сообщил замруководителя управления ветеринарии Бердимурат Бекжанов.
По данным газеты "Диапазон", 25 сентября скотник заявил ветеринарам, что в общем стаде заболели две овцы. Ветврачи взяли у них анализы и поставили предварительный диагноз - оспа овец и коз. В областной ветлаборатории этот диагноз подтвердили.
Заболевание очень заразное, им может заразиться и человек, поэтому в жилом массиве Садовое будет установлен карантин. Специалисты проведут дезинфекцию и вакцинацию. Кроме двух овец пока другого больного скота нет. В период карантина из жилого массива нельзя вывозить и завозить туда скот и фураж. Карантин продлится 20 дней. Мясо вакцинированного скота нельзя употреблять 14 дней после прививки", - сообщил Бердимурат Бекжанов.
Ранее сообщалось, что США планируют отремонтировать биолаборатории в Казахстане.
Напомним, Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия.Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
новости по теме
06.10.2023, 14:58 4071
Туберкулез выявили у работника детского сада в Петропавловске
Для проведения служебного расследования создана рабочая комиссия
Рассказать друзьям
Петропавловск. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В детскому саду Петропавловска "Балдаурен" у сотрудника выявили туберкулез. Проводится служебное расследование.
В управление образования поступила информация о выявлении случая заболевания туберкулезом у сотрудника детского сада "Балдаурен" города Петропавловска. Для проведения служебного расследования создали рабочую комиссию, в состав которой вошли сотрудники здравоохранения и образования, сообщает издание "Петропавловск.news".
По предварительным данным, случай выявлен в рамках ежегодного профилактического медосмотра.
Сообщается, что больного сотрудника отстранили от работы на основании листа временной нетрудоспособности. Специалисты центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области провели дезобработку всех помещений в два этапа: во время тихого часа обработали бассейн, игровые комнаты и коридоры, а затем все остальные помещения детского сада. С понедельника приступят к обследованию всех сотрудников - как технический персонал, так и педагогический.
По итогам служебного расследования будет дана дополнительная информация. Вопрос находится на контроле управления образования", - прокомментировали в пресс-службе управления.
Напомним, в Шымкенте больная туберкулезом учительница вела уроки в школе.
06.10.2023, 08:29 11111
На горной автодороге к озеру Кайынды автобус с пассажирами попал в ДТП
Фото: Instagram/baurzhan__alenov
Рассказать друзьям
Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера днем на горной автодороге Кайынды - Саты столкнулись автобус и автомашина УАЗ.
5 октября в 14.40 на территории Сатинского сельского округа Кегенского района, по горной автодороге Кайынды - Саты, на девятом километре 47-летний водитель автобуса, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автотранспортом УАЗ", - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, шесть человек с различными ранами госпитализированы.
Данный факт был зарегистрирован в ОП Кегенского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345, часть 3, УК РК.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертиз, направленные на объективное исследование всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Водитель автобуса водворен в ИВС ОП Кегенского района. Ход расследования дела взят мною на контроль", - отметил Бауржан Аленов.
05.10.2023, 15:25 30441
Несмотря на принятые ограничения, в Алматы растет число ДТП с участием самокатов и мопедов
Рассказать друзьям
Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч единиц альтернативного вида транспорта - самокатов и мопедов, растет аварийность с их участием.
С начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, два человека погибли, 27 получили травмы, сообщает Polisia.kz.
Как подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов: установлены возрастные ограничения, требования по обязательному использованию средств защиты, перевозке пассажиров. Однако трагедии продолжаются.
Буквально вчера погиб 13-летний мальчик, которому доступ к пользованию самокатом дал родственник. Юноша - приезжий, был не адаптирован к интенсивному дорожному движению в крупном мегаполисе. В результате подросток погиб под грузовиком", - рассказал глава ДП.
Глава полиции также обратил внимание на критическую ситуацию, связанную с эксплуатацией мопедов. С начала года с участием мопедов зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, вследствие чего 14 человек погибли, тогда как в прошлом году погибло всего два человека.
Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов, мопедов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны. Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон", - подытожил Заппаров.
Напомним, в Казахстане обновили касающиеся мопедов и электросамокатов ПДД.
04.10.2023, 19:51 52011
В Алматы грузовик насмерть сбил подростка на самокате
Рассказать друзьям
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в Алматы недалеко от Дворца студентов. В результате ДТП грузовик наехал на самокатчика.
По информации департамента полиции Алматы, водитель грузовика марки "Холл", 1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо допустил наезд на гражданина Ж., 2010 года рождения. Подросток ехал на электросамокате на восток. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.
Напомним, в ходе встречи с общественностью Алматы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости развития гармоничного дорожно-транспортного комплекса в мегаполисе. По словам президента, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается.
04.10.2023, 17:40 54341
ДТП с автобусом в Венеции: казахстанцев нет среди пострадавших
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Рим. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев нет среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествие в Венеции, в результате которого погиб 21 человек, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Наших граждан среди пострадавших нет", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в пригороде Венеции Местре пассажирский автобус упал с эстакады на высоте 30 метров на железную дорогу, проходящую вдоль трассы, информирует lenta.ru со ссылкой на Rai.
В результате происшествия погиб 21 человек, еще 12 пострадали. Пропавшими без вести числятся четыре-пять человек. Уточняется, что автобус работал на метане и загорелся сразу после падения.
Пожарные до сих пор тушат огонь, передает агентство ANSA. Согласно его информации, число пострадавших составляет до 40 человек. Издание Il Gazzettino упоминает минимум о двух погибших детях. По сведениям газеты, при падении автобус задел электрические провода.
На место происшествия приехал мэр Венеции Луиджи Бруньяро. В социальных сетях он назвал аварию огромной трагедией и объявил траур в городе.
04.10.2023, 11:12 60386
Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Балхаш. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц, одной из девочек всего 3 года.
О вопиющем случае сообщила в Instagram праавозащитница Дина Тансари.
По информации, предоставленной в фонд "Не молчи" одним из подписчиков, девочка поступила в приемное отделение центральной больницы Балхаша с вагинальным кровотечением.
Ребенку 3 года. Была изнасилована сожителем матери, возможно, неоднократно", - пишет автор письма.
Сообщается, что у девочки есть сестра-близнец, которая тоже, возможно, подвергалась сексуальному насилию. Обе девочки проживают в неблагополучной семье. Старшие дети учатся в школе-интернате, а их мать злоупотребляет алкоголем.
Правозащитница обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также в Комитет по защите прав ребенка и детскому омбудсмену с просьбой взять дело на контроль.
В свою очередь детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что подозреваемый в преступлении задержан, по факту насилия возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".
Ранее в Алматинской области полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки.
Кроме того, в Алматы полиция расследует изнасилование первоклассника.
03.10.2023, 09:50 80391
Офицеры Нацгвардии получили ранения в Жамбылской области: военная полиция завела дело
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе военная полиция завела дело из-за чрезвычайного происшествия на полигоне, где во время учений три офицера Национальной гвардии получили ранения.
В период проведения учений артиллерийские подразделения выполняли плановые стрельбы, соответственно, произошел выстрел снаряда. Сейчас следствие выясняет, возбуждено уголовное дело сотрудниками военной полиции Таразского гарнизона. Жизненно важные органы не задеты, что способствует, конечно, не дай бог, их инвалидности. Офицеры встанут в строй и продолжат службу", - цитирует телеканал КТК командира воинской части 6506 Национальной гвардии РК Марата Рахпанова.
Как отмечает телеканал, инцидент случился еще неделю назад, но известно о нем стало лишь сейчас. ЧП произошло на полигоне "Айша-Биби" под Таразом. Туда шымкентское подразделение Нацгвардии выезжало на учебные стрельбища. В какой-то момент неправильно сработало орудие, и минометный снаряд упал рядом с офицерами. Мужчины получили серьезные осколочные травмы и переломы ног.
Двое госпитализированы. Из них один с тяжелым травматическим шоком находился в реанимационном отделении сутки, потом переведен в травматологическое отделение с переломом голени. У второго тоже перелом большой берцовой, малой берцовой кости, голени справа. Состояние в данный момент пациентов удовлетворительное", - проинформировал заместитель главного врача многопрофильной больницы города Тараза Сакен Жумашев.
Сообщается, что двое мужчин уже перенесли операции, в их теле еще остаются осколки, которые выйдут сами. Третьему пострадавшему чудом удалось избежать серьезных травм.
Медики заверили, что скоро всех выпишут из больницы и они даже смогут вернуться в часть.
Напомним, 25 сентября на учебном полигоне "Айша-Биби" в Жамбылской области три офицера Национальной гвардии получили ранения.
02.10.2023, 11:43 94936
Шестилетний воспитанник Атырауского спортклуба погиб в Алматы
По факту возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестилетний воспитанник спортклуба "Байқоңыр" из Атырау погиб в Алматы в результате несчастного случая.
30 сентября тренер повел на соревнования подростков в возрасте 12-14 лет. В месте проживания атырауских спортсменов оставалась группа детей. Пятеро из них отпросились в магазин, среди них был шестилетний И.Ж., с которым произошел несчастный случай, в результате которого он погиб", - сообщает Atyrau Press.
По данным полиции, мальчик по неосторожности сорвался с козырька.
Несчастный случай прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По факту гибели мальчика, 2017 года рождения, управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано и расследуется уголовное дело по статье 140 РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в полиции .
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в минувшем году на автодороге Актобе - Болгарка - Шубаркудук опрокинулся автомобиль, в котором находились 11 человек, в том числе 9 детей. Они ехали на соревнования по волейболу. Один ребенок погиб на месте происшествия, четыре человека в тяжелом состоянии попали в больницу.
Читаемое
06.10.2023, 08:18Между Токаевым и эмиром Катара состоялся телефонный разговор 06.10.2023, 09:5622326В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье 06.10.2023, 09:2021226Работающих через "Яндекс.Такси", inDriver водителей в РК заставят официально регистрироваться 06.10.2023, 10:5421091Казахстанские военнослужащие примут участие в совместных учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2023" 06.10.2023, 11:2119701Кадровые назначения произошли в Минтранспорта 29.09.2023, 21:13256696"Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году 29.09.2023, 20:35224611Токаев и глава компании Siemens AG обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности 29.09.2023, 18:19210661Одна из ведущих мировых компаний готова инвестировать в производство карбамида в Казахстане 29.09.2023, 12:30170381Авария на ТЭЦ-3 в Караганде: акиму региона показали вышедшую из строя деталь 29.09.2023, 13:28169366Ограничения на ввоз пшеницы: Минсельхоз внес поправки в приказ 07.09.2023, 10:35327376Дефицит учителей математики возник в Казахстане 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года299436Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 15:27298531Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд 28.09.2023, 08:58298401В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 19:34292481В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?