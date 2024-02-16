15.02.2024, 10:50 36521
Взрыв газа в магазине в Темиртау: из-под завалов извлекли тело погибшей
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Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-под завалов обрушенного в результате взрыва газа магазина в Темиртау извлекли тело женщины, передает корреспондент агентства.
В 09.49 из-под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", - сообщили в МЧС.
По данным МЧС, в 10.25 пожар на месте ЧП был ликвидирован.
Напомним, в одном из магазинов Темиртау сегодня утром произошел взрыв. В результате двухэтажное здание обрушилось и загорелось. В 09.08 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
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16.02.2024, 14:02 3961
Семей остался без света Дополнено
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Семей. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее произошел массовый сбой, почти во всех районах города отключили свет.
Как сообщает Telegram-паблик Abai News, жители также жалуются, что у них нет холодной воды.
Ситуацию прокомментировали в Минэнерго.
В 13.30 вследствие отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в г. Семей. В 13.45 электроснабжение восстановлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Дополнено 16.02.2024, 15.15
Позже в АО "KEGOC" назвали причину отключения на сетях.
В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 февраля 2024 года в 13.26 произошло отключение на подстанции 220 кВ АО "KEGOC" в Семейском энергоузле. После выполнения оперативных действий персонала в 13.45 подача электроэнергии восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении компании.
Напомним, на прошлой неделе из-за погодных условий жители Степногорска остались без тепла и электричества.
16.02.2024, 12:59 5041
Дело об оползне в Алматы: в прокуратуре рассказали подробности
Фото: МЧС РК
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Алматы рассказали, по какой статье завели уголовное дело об унесшем жизни четырех человек оползне в Алматы и о проверке законности построек в Тау-Самале.
Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство, жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку ранее в прокуратуру не обращались, хотя после случившейся трагедии они заявили представителям СМИ, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.
Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал, не имелось, так же, как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились", - говорится в ответе заместителя прокурора Алматы на запрос агентства.
В ведомстве также рассказали, что управление полиции Медеуского района расследует уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, либо повлекшее тяжкие последствия, или причинившее особо крупный ущерб".
Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В надзорном органе также рассказали, что проверку законности строительства в Тау-Самале и изменения целевого назначения участков земли проводит департамент по управлению земельными ресурсами.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
15.02.2024, 11:03 35731
Алматинцы вновь ощутили землетрясение
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы вновь ощутили небольшое землетрясение силой 2 балла.
По данным МЧС, подземные толчки зарегистрировала сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН" 15 февраля в 09.52.
Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что данное землетрясение является афтершоком. В Алматы ощутимость по шкале МSК-64 составила 2 балла.
МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Напомним, 23 января в 00.09 жителей Алматы напугало землетрясение силой 5 баллов. Его эпицентр был расположен на границе Кыргызстана и Китая, магнитуда составила 6,7.
В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Также после землетрясения на 44 социальных объектах в Алматинской области были выявлены трещины, а на юге Казахстана обнаружили более 30 утечек газа.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время подземных толчков. Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников. Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
Власти Алматы в очередной раз заявили, что усилят контроль за строительством в предгорной местности.
15.02.2024, 09:18 42626
Взрыв газа произошел в магазине в Темиртау, под завалами здания ищут людей
Фото: МЧС РК
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Темиртау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из магазинов Темиртау произошел взрыв газа, под завалами здания ищут людей, передает корреспондент агентства.
В 08.06 поступило сообщение о взрыве газа в 2-этажном здании магазина на улице Ватутина в Темиртау. Имеется обрушение здания магазина с возгоранием", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в 09.08 пожар локализован на площади 40 квадратных метров.
В ходе обследования и разведки предварительно обнаружено место нахождения пострадавших. Проводится разбор завалов.
В 08.44 из-под завалов извлечена женщина. С ее слов, под завалом также находится мужчина", - проинформировали в министерстве.
14.02.2024, 21:03 59401
В Алматы произошел крупный пожар в банном комплексе
Фото: МЧС РК
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 14 февраля, в 18.00 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о загорании банного комплекса в Медеуском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В 19.51 пожар ликвидирован. Принятыми мерами не допущено распространение огня на двухэтажный деревянный особняк и соседние строения.
Уточненная площадь пожара составила 380 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Тушение пожара осложнялось большими перепадами высот, низкой степенью огнестойкости, отсутствием водоисточника. Ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 1,5 км.
14.02.2024, 09:38 72686
От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске
Причины и обстоятельства выясняются
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Щучинск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - От огнестрельного ранения скончался кадет военного колледжа в Щучинске, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
13 февраля 2024 года в военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет первого курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью. По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении Минобороны.
Руководство Министерства обороны и личный состав военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета.
14.02.2024, 08:30 74361
Снежная лавина перекрыла автодорогу на БАО
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин с общим объемом сошедших масс 13 750 кубометров, сообщили в ДЧС Алматы.
Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро... Жертв и пострадавших нет. Частично снежная масса перекрыла автодорогу, ведущую на БАО. Принятыми мерами дорога расчищена, ущерба нет", - проинформировали в ДЧС.
В ведомстве напомнили, что на данной автодороге заранее был выставлен блокпост по ограничению проезда автотранспорта совместно с департаментами по чрезвычайным ситуациям и полиции города Алматы. На опасных участках были выставлены предупреждающие щиты.
Специалисты "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.
В свою очередь "Казселезащитой" с начала лавиноопасного периода произведено четыре профилактических спуска снежных лавин общим объемом более 9200 кубометров.
13.02.2024, 12:28 95636
Массовое ДТП с участием автобусов в Алматы: пострадали 17 человек
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате аварии с участием трех автобусов в Алматы, которая произошла сегодня утром на проспекте Райымбека, пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения мегаполиса.
В результате происшествия 14 пострадавших госпитализированы. В данный момент обследуются на уровне приемного покоя. Все пациенты средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Три человека от госпитализации отказались", - цитирует телеканал КТК сообщение управления.
Напомним, сегодня утром в Алматы столкнулись три автобуса и один легковой автомобиль. Как отметили в ДП города, три автобуса, участвовавшие в ДТП, принадлежат частным перевозчикам.
Ранее, в 2022 году, в Алматы также произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы.
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротрансе".
В июле прошлого года в Алмалинском районном суде города Алматы было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД. Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?