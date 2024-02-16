Взрыв газа в магазине в Темиртау: из-под завалов извлекли тело погибшей

Фото: МЧС РК

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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Алматы рассказали, по какой статье завели уголовное дело об унесшем жизни четырех человек оползне в Алматы и о проверке законности построек в Тау-Самале.





Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на ведомство, жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку ранее в прокуратуру не обращались, хотя после случившейся трагедии они заявили представителям СМИ, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.





Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал, не имелось, так же, как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились", - говорится в ответе заместителя прокурора Алматы на запрос агентства.





В ведомстве также рассказали, что управление полиции Медеуского района расследует уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, либо повлекшее тяжкие последствия, или причинившее особо крупный ущерб".





Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.





В надзорном органе также рассказали, что проверку законности строительства в Тау-Самале и изменения целевого назначения участков земли проводит департамент по управлению земельными ресурсами.





Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.





В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил , что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.





Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал , что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.





Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.



