Взрыв на СТО в Петропавловске: пять человек госпитализированы с ожогами

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Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Девять человек пострадали во время взрыва, произошедшего вчера на одном из СТО в промзоне Петропавловска.
Пятеро из них госпитализированы с термическими ожогами разной степени тяжести, сообщает "Петропавловск.news".
Четыре человека поступили с термическими ожогами 1-3 степени, после получения квалифицированной помощи и дачи рекомендаций для дальнейшего лечения были отпущены домой. У них обожжены в основном кисти и лицо. Пять человек были госпитализированы с термическими ожогами 1-3 степени, с повреждениями 10% поверхности тела. Четверо из них госпитализированы в травматологическое отделение, один в челюстно-лицевую хирургию", - рассказал заведующий травматологическим пунктом многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Валерий Грибашов.
По его словам, состояние больных средней тяжести, оценивается как стабильное. Они нуждаются в госпитализации потому, что получили глубокие ожоги. Пока неизвестно, заживут ли раны самостоятельно либо потребуется кожная пластика.
В основном у больных ожоги лица, верхних конечностей, то есть кисти, есть ожог бедра, предплечья, но площадь небольшая. Им повезло. При таких взрывах и ожогах лица возможен ожог верхних дыхательных путей. А это уже очень тяжелая травма", - сказал врач.
Факт взрыва прокомментировали в полиции.
Происшествие внесено в единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 204 Уголовного кодекса "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в областном департаменте полиции.
Напомним, взрыв произошел вчера, 17 ноября, около 16 часов. По предварительной версии, причиной послужила утечка газа из баллона, установленного в легковом автомобиле, с последующим возгоранием и обрушением строительных конструкций здания СТО. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Были повреждены 13 автомобилей.