28.09.2024, 16:33 23726
Взрыв прогремел в Астане
Фото: ДЧС Алматы
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном Алматинском районе взорвался газовый баллон в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе с последующим разрушением и горением, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров, площадь пожара - 15 квадратных метров.
Пожар ликвидирован. Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи. Силами МЧС на безопасное место эвакуировано четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров.
На месте сотрудники МЧС проводят работы по разбору завалов.
Напомним, с начала 2024 года командный центр стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК зарегистрировал 17 случаев вспышек газовоздушной смеси, при которых погибли 6 человек. Еще 36 граждан с различными травмами были госпитализированы в больницу. С места пожаров сотрудники территориальных подразделений МЧС вынесли 961 газовый баллон, из них более 194 вместимостью 50 литров.
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28.09.2024, 16:27 24541
В СКО учителя распылили перцовый баллончик в школе
Фото: istockphoto.com
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Петропавловск. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство двух преподавателей, распыливших перцовый баллончик в фойе здания школы села Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, сообщает Петропавловск.news.
27 сентября в полицию поступило сообщение, что в школе райцентра Талшик учащиеся падают в обморок и в помещении стоит специфический запах. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы и участковый инспектор полиции эвакуировали из здания учащихся, техперсонал и педагогов, после чего приступили к осмотру помещения.
В ходе разбирательства установлено, что двое учителей школы рассматривали перцовый баллончик, после чего один из них, не осознавая последствий, распылил содержимое баллончика, что привело к его распространению в помещении.
В результате происшествия в районную больницу обратились двое учащихся 11 и 9 лет, а также 53-летняя женщина. Преподавателей, распыливших перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности.
27.09.2024, 15:28 53021
Женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из столичных ЖК
Пострадавшая госпитализирована
Фото: t.me/astanovka98
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина получила сотрясение мозга после падения на нее облицовочной плитки у дверей лифта в одном из жилых комплексов Астаны.
Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Astanovka98.
Инцидент произошел в ЖК "Бухар Жырау". В одном из подъездов около лифта плитка упала на жительницу. На фото видно кровь и бригаду скорой помощи", - говорится в публикации.
В столичном управлении здравоохранении сообщили, что пострадавшая 1978 года рождения госпитализирована с сотрясением мозга в многопрофильную городскую больницу № 1. В настоящее время ее состояние среднее, стабильное.
Ранее облицовка рухнула на ребенка в астанинском ЖК "Sat City".
Напомним, в Алматы каждый третий застройщик работает недобросовестно.
26.09.2024, 09:35 82216
На зернохранилище в Акмолинской области произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области потушили крупный пожар на зернохранилище, сообщили в МЧС РК.
В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района произошел пожар. В ликвидации были задействованы силы и средства Есильского гарнизона, местные исполнительные органы, пожарный поезд КТЖ и негосударственной противопожарной службы. Площадь пожара составила 900 квадратных метров", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, количество складированной агропродукции устанавливается. Пострадавших нет.
24.09.2024, 12:10 122371
Регионы были не готовы к масштабам паводков и их последствиям - глава МЧС Дополнено
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам.
На местах была неготовность к масштабам паводков и их последствиям. В пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий", - заявил Аринов.
Он также отметил, что в зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации.
Большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ", - рассказал Аринов.
Он добавил, что технику приходилось привозить железнодорожными эшелонами и воздушными судами силового блока.
Спасательные операции проводились в тяжелых погодных условиях и труднодоступных местах", - подчеркнул министр.
По его словам, масштабы стихии были непредсказуемы и нарушили жизнедеятельность более ста населенных пунктов.
Из-за разлива рек Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей были установлены понтонные мосты Министерства обороны, что позволило обеспечить эвакуацию населения, доставку продуктов питания и медикаментов. МЧС оперативно решались вопросы по доставке средств жизнеобеспечения, гуманитарных грузов, восстановлению электроснабжения и транспортного сообщения", - подчеркнул глава ведомства.
Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к паводкам МЧС обеспечивает спасателей форменным обмундированием и спецснаряжением, закупает качественную спецтехнику, в том числе плавсредства, самолеты и вертолеты.
Также планируется обучение пилотов для ночных полетов и в сложных погодных условиях. Для оперативной координации силами и средствами для ликвидации ЧС модернизирован и оснащен современным оборудованием командный центр МЧС", - добавил министр.
Дополнено 24.09.2024, 13.31
Более 34 тыс. семей, пострадавших от паводков, получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге", - сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Он добавил, что действие правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года.
Для возмещения сельскохозяйственных растений и скота субъектам агропромышленного комплекса было выделено порядка 3,15 млрд тенге.
Он также доложил о строительстве жилья для пострадавших от стихии.
За 3,5 месяца было построено 2576 домов по типовым проектам и выкуплено 5767 домов и квартир на вторичном рынке. Кроме того, отремонтировано 9156 домов. В целом данная работа полностью завершена в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. На сегодняшний день завершается строительство 38 домов в Акмолинской области и 28 домов в Западно-Казахстанской области. Срок завершения 1 октября", - доложил вице-премьер.
Он поручил акиматам протестировать системы отопления во всех построенных домах, а министру промышленности и строительства - держать данный вопрос на контроле.
Также акимам областей необходимо до конца года завершить работу по строительству и ремонту дамб и гидротехнических сооружений, заявил Бозумбаев.
23.09.2024, 15:04 144761
В Алматы иностранец погиб, упав в шахту лифта
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранный рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме в Алматы.
Упав в шахту лифта в строящемся доме, рабочий от полученных травм скончался на месте.
По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города Алматы.
22.09.2024, 12:46 178991
Курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы
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Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сегодня ночью погиб курсант Пограничной академии КНБ. Юноше было 19 лет.
О происшествии написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык", - написал журналист.
В департаменте полиции сообщили, что устанавливают мотив и обстоятельства происшествия. По ее данным, курсант находился в увольнении.
Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории Военного института.
20 сентября офицер одной из воинских частей Аягозского гарнизона покончил с собой. Вчера суицид совершил военнослужащий-контрактник в Петропавловске.
22.09.2024, 08:49 184796
Конфликт с перестрелкой произошел в алматинском лаундж-баре
Полиция разыскивает подозреваемого
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Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Устроивших стрельбу в одном из алматинских баров мужчин разыскивают в Алматы.
По словам очевидцев, в кальянной случился конфликт, перешедший в стрельбу. Предположительно, один из участников схватки ранен - он покинул заведение при помощи своих друзей", - сообщает kris_p_almaty.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера в Мангистау дебошир напал на бригаду скорой помощи.
Ранее сообщалось о школьнике, который нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
21.09.2024, 19:08 186686
Казахстанец сбежал от южнокорейской полиции после ДТП
У казахстанца было разрешение на пребывание в стране только до июля этого года
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Сеул. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Республики Казахстан, допустивший столкновение двух автомобилей на скоростной автомагистрали Чонбу в провинции Кёнгидо в Южной Корее, сбежал от правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал "Вся Корея".
Автомобиль, которым управлял гражданин Казахстана, столкнулся с автомобилем, который ехал впереди него, возле развязки Ильджук на скоростной автомагистрали Чонбу в Ансоне, провинция Кёнгидо. Посредник по трудоустройству, который прибыл на место происшествия после получения звонка об аварии, сообщил полиции о том, что у виновник нет документов", - говорится в сообщении.
После задержания преступнику удалось сбежать от полиции.
По предварительным данным известно, что казахстанец имел разрешение на пребывание в Корее только до июля этого года.
К гражданину не было применено никаких мер физического воздействия, поскольку он поехал с нами добровольно. В настоящий момент мы ведем поиск беглеца", - процитировало издание полицию.
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