Взрыв возле роддома в Шымкенте: погиб сторож

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21 мая в 11.36 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Енбекшинский район, ул. Гани Иляева, 142. По прибытии пожарных подразделений установлено, что в результате взрыва произошел пожар в 2-этажном отдельно стоящем здании, принадлежащем ТОО «Межбольничная 138-я аптека», - сообщили в ДЧС Шымкента.
В результате взрыва произошло частичное обрушение здания на площади 130 квадратных метров, а также повреждены балкон и окна квартиры близрасположенного 5-этажного жилого дома и 7 легковых автомобилей.
На месте погиб охранник. Его личность устанавливается.
По данным департамента полиции Шымкента, взрыв был вызван скоплением газа.
В ликвидации ЧС были задействованы 37 сотрудников и 9 единиц техники ДЧС.
В настоящее время пожар, возникший в результате взрыва, полностью локализован.
Акимат города готовит официальную информацию.