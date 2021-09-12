Взрывы в Жамбылской области: скончался еще один пожарный

Фото: МЧС РК

ТАРАЗ. 11 СЕНТЯБРЯ - Сегодня скончался еще один пострадавший при взрывах боеприпасов в Жамбылской области пожарный, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня скончался пожарный 1993 года рождения Турманов Жанибек Жасузакович, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султана, где проходил лечение", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Таким образом, число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло семнадцати человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор, уточнили в ведомстве.

Продолжаются поиски еще одного пропавшего человека.









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