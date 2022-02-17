Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Задержан житель Кызылорды, который во время массовых беспорядков наехал на КамАЗе на 19-летнего сотрудника Нацгвардии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По видеороликам в социальных сетях многим уже известно, как преступные элементы во время беспорядков не только уничтожали служебные автомашины полиции и других органов, но и с применением насилия завладевали специальными транспортными средствами, которые использовали для совершения более тяжких преступлений, в том числе убийства сотрудников и военных. В Кызылорде задержан житель этого города, который 5 января захваченную у военных специальную автомашину "КамАЗ" направил на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии 19-летний призывник скончался на месте", - сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

В этот же день, по его словам, еще один нападавший этого города завладев другой автомашиной "КамАЗ" у военных, с целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания Местной полицейской службы въехал в ворота забора.

В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина также доказана видеозаписями", - отметил Санжар Адилов.

Он сообщил, что во время беспорядков в РК различные телесные повреждения получили более 3-х тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. В их числе есть как с огнестрельными и ножевыми ранениями, так и другими тяжкими увечьями.

На сегодня в медицинских учреждениях на излечении остаются 273 сотрудников и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения. Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами", - добавил начальник следственного департамента МВД РК.

Он отметил, что по кадрам жестокого избиения сотрудников в социальных сетях сейчас устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках.

В Атырау задержаны двое жителей этого города, которые 5 января на одной из центральных улиц города группой лиц подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных на охрану здания акимата области. Как видно из видео, нападавшие, повалив на землю одного сотрудника, пинали его и били палкой, другого - ногами и руками по голове, а также нанесли серьёзные увечья каской по голове. В этом же городе участники беспорядков, заблокировав автомашину скорой помощи, повторно избили раненных сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы", - проинформировал представитель МВД.

Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы.

Задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков для причинения телесных повреждений силовикам изготовили металлические прутья и следуя по улицам города на автомашине "Газель", раздавали их протестующим. В социальных сетях имеются множество видеозаписей применения этих орудий в отношении представителей власти", - сказал спикер.

Он отметил, что в нападениях применялась технология "гибридной атаки". Продуманный план включал в себя организацию мирного митинга, и под его прикрытием вход в город боевых групп и пробуждение "спящих ячеек".

Это была попытка открытого вооруженного захвата власти в стране, что подтверждается одновременными во многих городах нападениями и захватами зданий акиматов и полиции, как символов государственной власти на данной территории", - добавил Санжар Адилов.

По данным Министерства здравоохранения, во время январских событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями - 673, с ножевыми и колотыми ранениями - 469, телесными повреждениями - 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы - 686, Алматинской области - 336, Кызылординской - 164 и Жамбылской - 153, Шымкент и Восточно-Казахстанской - по 126.

Озвученные сведения только по гражданским лицам. Несомненно, ряд из них ранения получили во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается", - пояснил спикер.