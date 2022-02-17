Январская трагедия: похищено более 3 тыс. единиц оружия, найдено - 967 единиц

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В общей сложности похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках", - заявил на брифинге заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
Он отметил, что по всем фактам проводится досудебное расследование. Поиск и изъятие похищенного оружия продолжается.
Что касается нападений на здания правоохранительных органов, то основной целью было завладеть боевым оружием. В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции похищено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомёт, а также свыше 23 тыс. патронов. В Жамбылской области: 209 автоматов, 134 пистолета, 11 гранатометов, 1 пулемёт и почти 40 тыс. патронов. В Алматинской резиденции после погромов обнаружена недостача 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомёта и снайперской винтовки. Также разграблены 10 охотничьих магазинов, оттуда вынесли 1629 ружей", - уточнил Елдос Килымжанов.
Как сообщил на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на сегодня также изъято более 19 тысяч боеприпасов.
В Талдыкоргане задержаны трое жителей этого города, которые 5 января принимая активное участие в массовых беспорядках, из здания Управления полиции города похитили 7 пистолетов Макарова и 1 автомат Калашникова. Похищенное оружие изъято, подозреваемые с санкции суда арестованы", - проинформировал начальник следственного департамента МВД РК.
Кроме того, по его информации, в Жамбылской области задержан житель города Тараз, в гараже которого обнаружены и изъяты 4 автомата, 8 травматических пистолетов, 1 газовый пистолет, магазины к ним, боеприпасы в количестве 945 единиц и холодное оружие.
Всего добровольно сдано 68 единиц оружия. Еще раз призываю всех граждан о добровольной сдаче обнаруженного оружия. Это не влечет ни уголовной, ни административной ответственности", - отметил спикер.
В результате принятых мер, изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму 110 млн тенге, в том числе 10 автомашин, 301 единиц бытовой техники, 188 единиц ювелирных изделий, 250 сотовых телефона, 16 млн тенге, 472 единицы одежды.