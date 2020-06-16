За прошедшие выходные в водоемах Казахстана утонуло 7 человек, в том числе 1 ребенок

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - За прошедшие выходные на водоемах страны при купании в необорудованном для этого месте утонуло 7 человек, из них 1 ребенок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК, 14 июня в 1 километре от поселка Новая Шульба Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в искусственном водоеме утонул мужчина 1977 года рождения.

14 июня в микрорайоне Арай города Кызылорды в реке Сырдарья утонул мужчина 1975 года рождения.

В субботу, 13 июня, на окраине села Кенесары Бурабайского района Акмолинской области в искусственном водоеме утонул мужчина 1981 года рождения.

Также в субботу в 8 километрах от села Гагарина Уланского района Восточно-Казахстанской области в озере Дубыгалинское утонула девочка 2012 года рождения. Сообщается, что девочка, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности упала в водоем.

13 июня в Павлодаре в река Усолка утонул молодой человек 2002 года рождения.

В этот же день в 2 километрах от поселка Битлеу Акжаикского района Западно-Казахстанской области из Тайпакского канала спасателями обнаружено и извлечено тело мужчины 1984 года рождения, который 12 июня утонул во время купания в необорудованном для купания месте.

В субботу в 3 километрах от села Нижний Бурлук Айыртауского района Северо-Казахстанской области из искусственного водоема спасателями обнаружено и извлечено тело мужчины 1994 года рождения, который 12 июня утонул во время купания в необорудованном для купания месте.

Утром 15 июня в Карагандинской области спасено на воде 3 человека, которые во время рыбной ловли на лодке, далеко заплыли от берега и не могли самостоятельно вернуться. В Абайском районе, на Шерубай-Нуринском водохранилище спасателями ДЧС спасено 2 человека, а также на озере Сасыкколь спасателями ДЧС спасен 1 человек", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС МВД РК.

Комитет по ЧС МВД призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается: входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и необорудованных местах; заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; приближаться к судам; загрязнять и засорять водоемы; оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки; входить в воду детям без сопровождения взрослых; оставлять купающихся детей без присмотра.

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