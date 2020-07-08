За три дня на водоемах Казахстана утонули семеро детей

По информации Комитета по ЧС МВД РК во всех случаях дети находились без присмотра взрослых.
Кроме того, произошел один несчастный случай с ребенком, который упал в колодец. 4 июля в селе Есильбай Щербактинского района Павлодарской области, напротив частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в водопроводный колодец и захлебнулся водой мальчик 2018 года рождения.
4 июля в Алгинском районе Актюбинской области, на окраине поселка Карахобда, в реке Карахобда утонул мальчик 2008 года рождения.
В воскресенье в Кызылкугинском районе Атырауской области в реке Сагиз, в 45 километрах от села Мукур, утонул ребенок 2005 года рождения.
5 июля в Енбекшиказахском районе Алматинской области в Большом алматинском канале утонул мальчик 2005 года рождения.
5 июля в Жамбылском районе Алматинской области, в районе села Умбетали, в пруду Заготскот-2 утонула девочка 2010 года рождения. Отмечается, что до прибытия спасателей очевидцами спасена сестра утонувшей, 2008 года рождения. Девочки находились на пруду без присмотра взрослых, температура воды составляла 17 градусов.
В понедельник на окраине поселка Рыбцеха, в Западно-Казахстанской области, в реке Чагане утонул мальчик 2014 года рождения.
6 июля на окраине поселка Желаево в Западно-Казахстанской области, в искусственном водоеме утонул подросток 2004 года рождения.
6 июля на окраине города Байконура в Кызылординской области в реке Сырдарье утонула девочка 2007 года рождения.
Комитет по ЧС МВД призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- приближаться к судам;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых;
- оставлять купающихся детей без присмотра.
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