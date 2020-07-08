За три дня на водоемах Казахстана утонули семеро детей

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - За прошедшие выходные и праздничные дни на водоемах страны при купании в необорудованном для этого месте утонули 15 человек, из них семеро детей, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета по ЧС МВД РК во всех случаях дети находились без присмотра взрослых.

Кроме того, произошел один несчастный случай с ребенком, который упал в колодец. 4 июля в селе Есильбай Щербактинского района Павлодарской области, напротив частного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в водопроводный колодец и захлебнулся водой мальчик 2018 года рождения.

4 июля в Алгинском районе Актюбинской области, на окраине поселка Карахобда, в реке Карахобда утонул мальчик 2008 года рождения.

В воскресенье в Кызылкугинском районе Атырауской области в реке Сагиз, в 45 километрах от села Мукур, утонул ребенок 2005 года рождения.

5 июля в Енбекшиказахском районе Алматинской области в Большом алматинском канале утонул мальчик 2005 года рождения.

5 июля в Жамбылском районе Алматинской области, в районе села Умбетали, в пруду Заготскот-2 утонула девочка 2010 года рождения. Отмечается, что до прибытия спасателей очевидцами спасена сестра утонувшей, 2008 года рождения. Девочки находились на пруду без присмотра взрослых, температура воды составляла 17 градусов.

В понедельник на окраине поселка Рыбцеха, в Западно-Казахстанской области, в реке Чагане утонул мальчик 2014 года рождения.

6 июля на окраине поселка Желаево в Западно-Казахстанской области, в искусственном водоеме утонул подросток 2004 года рождения.

6 июля на окраине города Байконура в Кызылординской области в реке Сырдарье утонула девочка 2007 года рождения.

Комитет по ЧС МВД призывает граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- приближаться к судам;

- загрязнять и засорять водоемы;

- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых;

- оставлять купающихся детей без присмотра.

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