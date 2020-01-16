Замдиректора Аральского колледжа Управления образования Кызылординской области подозревается в коррупции

Кызылорда. 15 января. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора ГККП "Аральский многопрофильный колледж" управления образования Кызылординской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 400 тыс. тенге должностным лицам ГУ "Управление образования Кызылординской области" за трудоустройство в указанный колледж учителем", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Как отметили в ведомстве, процессуальное задержание не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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