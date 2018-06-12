Завернутое в ткань тело младенца обнаружили в Шымкенте

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Завернутое в ткань тело младенца обнаружили в Шымкенте12.06.2018
  • Фото: otyrar.kz
Происшествия  13:11

Шымкент. 12 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте ранним утром было найдено тело новорожденного, передает Kazakhstan Today.

Известно, что тело было завернуто в ткань белого цвета. Его отвезли в морг, где экспертам предстоит узнать, была ли смерть ребенка насильственной. В это же время оперативники делают все возможное, чтобы установить роженицу, пишет otyrar.kz.

Как уточнили в управлении развития госязыка и информации ДВД Южно-Казахстанской области, до сих пор на месте обнаружения мертвого мальчика работают следователи из Абайского РОВД, так как инцидент произошел на территории этого района.
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