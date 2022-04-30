Названа причина крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алматы

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщает о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года на территории Международного аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО "Bek Air" произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета.
Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - говорится в сообщении пресс-службы МИИР.
Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения.
В ведомстве добавили, что расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.
В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Казахстан в работе Комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники - специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета. В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством Республики Казахстан окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом", - сказано в информации.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air рухнул в пригороде Алматы в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли.