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Землетрясение силой 2-3 балла почувствовали жители Сарыагаша в Южном Казахстане23.01.2018
Происшествия  08:58

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4,8, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 23 января 2018 года в 07.26 алматинского времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 676 километрах на юго-запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 5 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): город Сарыагаш, 2-3 балла, уточнили сейсмологи.
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Землетрясение силой 2-3 балла почувствовали жители Сарыагаша в Южном Казахстане
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