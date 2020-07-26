Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций 25 июля, в 13.32, зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 122 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана, сообщили в Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Энергетический класс землетрясения составил 9,1, магнитуда MPV - 3,2, координаты эпицентра: 43,11 градуса северной широты, 78,41 градуса восточной долготы, глубина - 5 километров.

Землетрясение ощущалось в поселке Саты силой 2 балла.

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