Землетрясение ощущалось в селе Курчум в ВКО

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Усть-Каменогорск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 13 июля 2023 года в 06.00 зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана.





Эпицентр землетрясения расположен в 772 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.





Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 48.46° с.ш. 83.40° в.д. Глубина 15 км.





Землетрясение ощущалось в селе Курчум силой 2 балла по шкале МSК-64.





Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, эпицентр землетрясения был расположен в горной местности в 20 км от села Куйган, глубина очага 15 км. Информация о разрушениях не поступала.





ДЧС ВКО напомнили о действиях во время землетрясения. От момента, когда почувствовали первые толчки до опасных колебаний у вас есть 15 - 20 секунд. Нужно быстро выйти из здания. Оказавшись на улице - отойти на открытое пространство, подальше от зданий, высоких деревьев, линий электропередач. "Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся", - пояснили в ДЧС.





Если вы не успеваете покинуть здание, нужно оставаться в нем и занять относительно безопасное место: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры.





Если возможно, спрячьтесь под стол - он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети - укройте их собой. После окончания колебаний покиньте здание", - отметили в ведомстве.