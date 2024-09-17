Женщина и ребенок пострадали на аттракционе в Караганде

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Караганда. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде при падении детского аттракциона пострадали женщина и ребенок.





Сегодня в Центральном парке города произошло падение одной из кабин детского аттракциона "Вертолетик", где находились два человека - женщина и ребенок. Они были осмотрены врачами и отпущены домой", - сообщил директор управления парками и скверами Караганды Талгат Байтохин.





По его словам, аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза проводилась в этом году перед началом сезона у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы.





Очевидцы предполагают, что падение аттракциона произошло из-за того, что детей на него пускают вместе со взрослыми, а кабинки на это не рассчитаны.









В департаменте полиции Карагандинской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".





Ведутся следственные действия, обстоятельства выясняются", - сообщили в полиции.





В августе из-за отключения электричества в Караганде остановилось колесо обозрения. Операторам пришлось прокручивать аттракцион механическим способом, чтобы люди смогли выйти.



