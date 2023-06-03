Несколько человек получили травмы из-за поломки аттракциона в Петропавловске

Фото: mgorod.kz

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Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 1 июня на автодороге Самара - Шымкент в районе Кобды ехавший из Уральска в Актобе автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Позже скончался еще один человек.





Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска. Один педагог скончалась на месте. Позже в больнице скончалась 27-летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у нее была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Врачи проводили реанимацию, но примерно через полчаса после доставки пострадавшая скончалась. Стоит отметить, что покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска, сообщает портал "Мой город".





В Кобдинскую ЦРБ также доставили 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.





Среди пострадавших еще две женщины. Одной 46 лет, у нее сотрясение мозга, перелом плеча, второй 27 лет, у нее тоже сотрясение мозга, перелом предплечья. Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.