Несколько человек получили травмы из-за поломки аттракциона в Петропавловске Дополнено
Фото: Петропавловск.news
Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек получили травмы из-за сломавшегося во время движения аттракциона в Центральном парке Петропавловска.
ЧП произошло в День защиты детей. На аттракционе "Гусеница" заклинило тормоз, в результате несколько посетителей получили ушибы, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на представителей ТОО "Мир аттракционов".
На аттракционе "Гусеница" вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности заклинило тормоз. В результате произошло резкое торможение нескольких кабин. Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой", - сообщило руководство ТОО на официальной страничке в соцсетях.
Здесь также отметили, что на данный момент аттракцион не эксплуатируется. Идет расследование произошедшего.
В ближайшее время в город должен приехать эксперт из столицы. Тогда станут точно известны причины произошедшего и дальнейшая судьба самого аттракциона. Известно, что все аттракционы в парке проходят ежегодный осмотр. Весной 2023 года перед началом эксплуатационного сезона их проверяла независимая аттестованная лаборатория Астаны.
Дополнено 02.06.2023, 18.00
Врачи рассказали о травмах, которые получили дети во время ЧП на аттракционе в парке, сообщает "Петропавловск.news".
По данным ортопеда-травматолога многопрофильной детской областной больницы Чингиза Нургалиева, в больницу с различными травмами обратились пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Троих из них доставили на каретах скорой помощи, двое приехали самостоятельно в сопровождении родителей.
В основном дети получили поверхностные ссадины, ушибленные раны и ушибы мягких тканей. Всем детям была оказана первая медицинская специализированная помощь. У всех состояние было стабильным и удовлетворительным", - заявил Чингиз Нургалиев.
Напомним, 21 мая в Шымкенте люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона.
Это не первое ЧП в парке аттракционов. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
В июле прошлого года несколько детей пострадали из-за сорвавшегося аттракциона в Атырау. По факту аварии возбудили уголовное дело.
Два года назад после гибели девушки на аттракционе "Тарзанка" в Караганде депутаты мажилиса потребовали привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль технического состояния аттракционов.