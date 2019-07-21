В Алматы женщина погибла, выпав из автобуса

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - По дороге из Алматы в село Умбетали из пригородного автобуса выпала 47-летняя женщина, приехавшая в Казахстан из Монголии, передает Kazakhstan Today.
По словам свидетелей, трагедия случилась из-за несоблюдения водителем правил безопасности - транспорт ехал с открытыми дверями, сообщает Almaty.tv.
Долгожданная поездка на историческую родину для 47-летней жительницы Монголии оказалась роковой. Жайнагуль Халык приехала в Алматы всего на пару недель. Осмотрев достопримечательности мегаполиса, женщина отправилась навестить родственников, проживающих в селе Умбетали. Путь она решила преодолеть на пригородном автобусе, села в него в районе рынка "Алтын Орда". И даже не обратила внимания, что из-за духоты водитель не закрыл двери. На одном из поворотов, рассказывают очевидцы, женщина выпала из движущегося автобуса", - говорится в сюжете.
Пассажиры говорят, что дверь салона была открыта всю дорогу. Когда женщина выпала, они начали кричать и просить остановиться. Но остановился автобус только проехав метров 20. Водитель даже не заметил, что выпал пассажир.
Полученные Жайнагуль Халык травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина сильно ударилась головой, скончалась, не приходя в сознание.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". После проведения экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Актобе школьник выпал из движущегося автобуса. Подобные случаи также произошли в Алматы и Уральске.
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