Пенсионерка выпала из пассажирского автобуса в Алматы

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Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Пенсионерке, которая выпала из пассажирского автобуса в Алматы, выплатят компенсацию за причинение вреда здоровью, передает Kazakhstan Today.

По словам Валентины Андреевой, она выпала из автобуса маршрута №34. Транспортная компания "АвтоТрансГаз", которая обслуживает данный маршрут, взяла обязательства возместить медицинские расходы, не дожидаясь результатов следствия", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

По информации ведомства, по делу о выпадении пассажира из транспорта ведутся следственно-розыскные мероприятия. Полиция проводит оперативную работу по дублирующим маршрутам других транспортных компаний.

Вместе с тем в "АвтоТрансГаз" отмечают, что в автопарке еженедельно проводится "день безопасности дорожного движения", где рассматриваются все нарушения водителей. За апрель были уволены два водителя, совершивших грубые нарушения ПДД, четырем водителям объявлен выговор за ненадлежащую культуру обслуживания пассажиров.

Напомним, 6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку Айжан Карменову в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги

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