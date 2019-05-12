Пострадавшей во время поездки в автобусе алматинской пенсионерке выплатят компенсацию

Алматы. 11 мая. Kazakhstan Today - Пострадавшей во время поездки в городском автобусе пенсионерке выплатят компенсацию, передает Kazakhstan Today.

6 мая на маршруте №405 водитель резко затормозил, в результате чего на пенсионерку Айжан Карменову в салоне автобуса упали пассажиры. Женщина получила перелом ноги", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

За причинение вреда здоровью пассажирке будет выплачена компенсация. По словам руководства транспортной компании "Досжан-М", автопарк оплатит женщине медицинские и реабилитационные услуги, не дожидаясь страховых разбирательств.

Вместе с тем водитель автобуса привлечен к административной ответственности по двум статьям, согласно которым, по предварительным данным, он будет лишен водительских прав и обязан выплатить штраф в размере 40 МРП. Окончательное обвинение будет предъявлено после того, как будет установлена степень причинения вреда здоровью. Это станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы. Пока Карменову готовят к операции", - пояснили в ведомстве.

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