27.09.2024, 15:28 20746
Женщина получила сотрясение после обрушения облицовочной плитки в одном из столичных ЖК
Пострадавшая госпитализирована
Фото: t.me/astanovka98
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина получила сотрясение мозга после падения на нее облицовочной плитки у дверей лифта в одном из жилых комплексов Астаны.
Фото с места происшествия опубликовал Telegram-канал Astanovka98.
Инцидент произошел в ЖК "Бухар Жырау". В одном из подъездов около лифта плитка упала на жительницу. На фото видно кровь и бригаду скорой помощи", - говорится в публикации.
В столичном управлении здравоохранении сообщили, что пострадавшая 1978 года рождения госпитализирована с сотрясением мозга в многопрофильную городскую больницу № 1. В настоящее время ее состояние среднее, стабильное.
Ранее облицовка рухнула на ребенка в астанинском ЖК "Sat City".
Напомним, в Алматы каждый третий застройщик работает недобросовестно.
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26.09.2024, 09:35 49986
На зернохранилище в Акмолинской области произошел крупный пожар
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области потушили крупный пожар на зернохранилище, сообщили в МЧС РК.
В зернохранилище одного из элеваторов административного центра Есильского района произошел пожар. В ликвидации были задействованы силы и средства Есильского гарнизона, местные исполнительные органы, пожарный поезд КТЖ и негосударственной противопожарной службы. Площадь пожара составила 900 квадратных метров", - проинформировали в министерстве.
По данным ведомства, количество складированной агропродукции устанавливается. Пострадавших нет.
24.09.2024, 12:10 90141
Регионы были не готовы к масштабам паводков и их последствиям - глава МЧС Дополнено
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на заседании правительства раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам.
На местах была неготовность к масштабам паводков и их последствиям. В пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий", - заявил Аринов.
Он также отметил, что в зонах бедствия остро ощущалась нехватка инженерной техники и транспортной авиации.
Большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ", - рассказал Аринов.
Он добавил, что технику приходилось привозить железнодорожными эшелонами и воздушными судами силового блока.
Спасательные операции проводились в тяжелых погодных условиях и труднодоступных местах", - подчеркнул министр.
По его словам, масштабы стихии были непредсказуемы и нарушили жизнедеятельность более ста населенных пунктов.
Из-за разлива рек Актюбинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей были установлены понтонные мосты Министерства обороны, что позволило обеспечить эвакуацию населения, доставку продуктов питания и медикаментов. МЧС оперативно решались вопросы по доставке средств жизнеобеспечения, гуманитарных грузов, восстановлению электроснабжения и транспортного сообщения", - подчеркнул глава ведомства.
Сейчас, по его словам, в рамках подготовки к паводкам МЧС обеспечивает спасателей форменным обмундированием и спецснаряжением, закупает качественную спецтехнику, в том числе плавсредства, самолеты и вертолеты.
Также планируется обучение пилотов для ночных полетов и в сложных погодных условиях. Для оперативной координации силами и средствами для ликвидации ЧС модернизирован и оснащен современным оборудованием командный центр МЧС", - добавил министр.
Дополнено 24.09.2024, 13.31
Более 34 тыс. семей, пострадавших от паводков, получили единовременную выплату в размере 100 МРП на общую сумму 12,6 млрд тенге. Кроме того, был возмещен понесенный материальный ущерб пострадавшим в размере 150 МРП для 21 880 семей на общую сумму порядка 10 млрд тенге", - сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
Он добавил, что действие правил по компенсации потерь малого и среднего бизнеса будет продлено до апреля 2025 года.
Для возмещения сельскохозяйственных растений и скота субъектам агропромышленного комплекса было выделено порядка 3,15 млрд тенге.
Он также доложил о строительстве жилья для пострадавших от стихии.
За 3,5 месяца было построено 2576 домов по типовым проектам и выкуплено 5767 домов и квартир на вторичном рынке. Кроме того, отремонтировано 9156 домов. В целом данная работа полностью завершена в Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. На сегодняшний день завершается строительство 38 домов в Акмолинской области и 28 домов в Западно-Казахстанской области. Срок завершения 1 октября", - доложил вице-премьер.
Он поручил акиматам протестировать системы отопления во всех построенных домах, а министру промышленности и строительства - держать данный вопрос на контроле.
Также акимам областей необходимо до конца года завершить работу по строительству и ремонту дамб и гидротехнических сооружений, заявил Бозумбаев.
23.09.2024, 15:04 112531
В Алматы иностранец погиб, упав в шахту лифта
Возбуждено уголовное дело
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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранный рабочий упал в шахту лифта в строящемся доме в Алматы.
Упав в шахту лифта в строящемся доме, рабочий от полученных травм скончался на месте.
По данному факту отделом полиции при УП Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города Алматы.
22.09.2024, 12:46 146761
Курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы
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Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сегодня ночью погиб курсант Пограничной академии КНБ. Юноше было 19 лет.
О происшествии написал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Предварительная версия - парень спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык", - написал журналист.
В департаменте полиции сообщили, что устанавливают мотив и обстоятельства происшествия. По ее данным, курсант находился в увольнении.
Ранее в Алматы военнослужащий-контрактник покончил с собой на территории Военного института.
20 сентября офицер одной из воинских частей Аягозского гарнизона покончил с собой. Вчера суицид совершил военнослужащий-контрактник в Петропавловске.
22.09.2024, 08:49 152566
Конфликт с перестрелкой произошел в алматинском лаундж-баре
Полиция разыскивает подозреваемого
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Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Устроивших стрельбу в одном из алматинских баров мужчин разыскивают в Алматы.
По словам очевидцев, в кальянной случился конфликт, перешедший в стрельбу. Предположительно, один из участников схватки ранен - он покинул заведение при помощи своих друзей", - сообщает kris_p_almaty.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемых. По предварительным данным, конфликт произошел между малознакомыми людьми", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вчера в Мангистау дебошир напал на бригаду скорой помощи.
Ранее сообщалось о школьнике, который нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
21.09.2024, 19:08 170881
Казахстанец сбежал от южнокорейской полиции после ДТП
У казахстанца было разрешение на пребывание в стране только до июля этого года
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Сеул. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Республики Казахстан, допустивший столкновение двух автомобилей на скоростной автомагистрали Чонбу в провинции Кёнгидо в Южной Корее, сбежал от правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал "Вся Корея".
Автомобиль, которым управлял гражданин Казахстана, столкнулся с автомобилем, который ехал впереди него, возле развязки Ильджук на скоростной автомагистрали Чонбу в Ансоне, провинция Кёнгидо. Посредник по трудоустройству, который прибыл на место происшествия после получения звонка об аварии, сообщил полиции о том, что у виновник нет документов", - говорится в сообщении.
После задержания преступнику удалось сбежать от полиции.
По предварительным данным известно, что казахстанец имел разрешение на пребывание в Корее только до июля этого года.
К гражданину не было применено никаких мер физического воздействия, поскольку он поехал с нами добровольно. В настоящий момент мы ведем поиск беглеца", - процитировало издание полицию.
21.09.2024, 18:24 173386
В Мангистау напали на бригаду скорой помощи
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Актау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сети распространилось видео с окровавленным стеклом кареты скорой помощи в Мангистауской области. Автор видео рассказал, что неизвестный разбил окно машины, сообщает Lada.kz.
По данным пресс-службы областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, в 14.52 был зарегистрирован вызов от 40-летней женщины, сообщившей о том, что ее друг вонзил ей в голову стекло, открылось кровотечение. На место происшествия направили бригаду медиков.
По приезде полиции друг пострадавшей разбил стекло спецтранспорта и напал на фельдшеров. Кроме того, он нанес телесные повреждения полицейскому - его доставили в приемное отделение больницы. Дебошира забрали в местный отдел полиции.
На теле 40-летней женщины, звонившей в скорую, повреждений не обнаружено. Бригада скорой помощи не пострадала.
Установлено, что правонарушитель был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление полицейским. Стражам порядка оказана медицинская помощь. Назначена экспертиза. В настоящее время ведутся необходимые всесторонние следственные действия. Мужчина водворен в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП Мангистауской области.
В областном департаменте полиции сообщили, что по факту угрозы или насильственных действий в отношении представителя власти начато досудебное расследование.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Минздрав предложил ввести уголовную ответственность за преступления против медработников.
21.09.2024, 16:20 164166
Школьница выпала из окна 13-го этажа в Алматы
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 12-летняя девочка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажного дома, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - проинформировали в ДП Алматы.
В полиции опровергли информацию, распространившуюся в социальных сетях и мессенджерах о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку.
С начала года это происшествие стало четырнадцатым случаем выпадения ребенка из окна.
Ранее в Алматы из окна многоэтажного дома выпали две школьницы.
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