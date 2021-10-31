Женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа в Актау

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АКТАУ. 30 ОКТЯБРЯ - В Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 29 октября. Очевидцы сообщили на номер 102, что женщина собирается совершить суицид", - сообщает телеканал "КТК".
Прибывшие по указанному адресу полицейские принялись уговаривать женщину не совершать такой поступок. Переговоры продолжались около 30 минут", – говорится в сообщении.
Уточняется, что 46-летняя женщина решилась на такой шаг в связи с семейными обстоятельствами.
В тот момент, когда женщина уже отпустила свою руку, капитан полиции Болат Ибрагим схватил ее за руку и затянул на балкон", - рассказали в полиции о спасении жительницы города.
В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
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