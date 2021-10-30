В Алматы мужчина забрался на "Эйфелеву башню" и пытался покончить жизнь самоубийством

АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - В Алматы мужчина забрался на декоративное сооружение "Эйфелевая башня" и пытался покончить жизнь самоубийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается выброситься с башни, дислоцированной на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Охранник торгового дома забрался наверх и вел переговоры с мужчиной. Патрульные экипажа "Буран-160" вместе с прохожими натянули тент - на случай, если фигурант вдруг реализует задуманное.
Выждав удобный момент, я полез наверх. Подкравшись сзади, нам с секьюрити удалось схватить мужчину и блокировать его дальнейшие действия, направленные на суицид. Вниз его спустили с помощью лестницы. Неизвестный находился в сильном алкогольном опьянении и не смог внятно объяснить причину своего поступка. Патрульным экипажем он был доставлен для разбирательства в управление полиции Бостандыкского района", - рассказал подробности произошедшего сотрудник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции города Алматы Талгат Сейлбаев.
Личность мужчины установлена. Это гражданин 1977 года рождения, без определенного места жительства. Протрезвев, он рассказал полицейским, что решился на такой шаг из-за неустроенной жизни.