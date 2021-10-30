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В Алматы мужчина забрался на "Эйфелеву башню" и пытался покончить жизнь самоубийством

29.10.2021, 09:54 30673
АЛМАТЫ. 29 ОКТЯБРЯ - В Алматы мужчина забрался на декоративное сооружение "Эйфелевая башня" и пытался покончить жизнь самоубийством, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается выброситься с башни, дислоцированной на пересечении проспектов Назарбаева и Абая. Охранник торгового дома забрался наверх и вел переговоры с мужчиной. Патрульные экипажа "Буран-160" вместе с прохожими натянули тент - на случай, если фигурант вдруг реализует задуманное. 
 

Выждав удобный момент, я полез наверх. Подкравшись сзади, нам с секьюрити удалось схватить мужчину и блокировать его дальнейшие действия, направленные на суицид. Вниз его спустили с помощью лестницы. Неизвестный находился в сильном алкогольном опьянении и не смог внятно объяснить причину своего поступка. Патрульным экипажем он был доставлен для разбирательства в управление полиции Бостандыкского района", - рассказал подробности произошедшего сотрудник управления внутренних и внешних коммуникаций департамента полиции города Алматы Талгат Сейлбаев.

 
Личность мужчины установлена. Это гражданин 1977 года рождения, без определенного места жительства. Протрезвев, он рассказал полицейским, что решился на такой шаг из-за неустроенной жизни. 


 

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Женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа в Актау

30.10.2021, 11:10 8533
Женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа в Актау
Фото: ktk.kz
АКТАУ. 30 ОКТЯБРЯ - В Актау 46-летняя женщина пыталась спрыгнуть с 9-го этажа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент произошел 29 октября. Очевидцы сообщили на номер 102, что женщина собирается совершить суицид", - сообщает телеканал "КТК".

 

Прибывшие по указанному адресу полицейские принялись уговаривать женщину не совершать такой поступок. Переговоры продолжались около 30 минут", – говорится в сообщении.

 
Уточняется, что 46-летняя женщина решилась на такой шаг в связи с семейными обстоятельствами.
 

В тот момент, когда женщина уже отпустила свою руку, капитан полиции Болат Ибрагим схватил ее за руку и затянул на балкон", - рассказали в полиции о спасении жительницы города. 

 
В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.
 
 

В Семее женщина-полицейский спасла из пожара четырех малышей

30.10.2021, 10:23 15742
В Семее женщина-полицейский спасла из пожара четырех малышей
Фото: polisia.kz
СЕМЕЙ. 30 ОКТЯБРЯ - В Семее женщина-полицейский предотвратила пожар и спасла четырех детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Инцидент случился 28 октября в одной из квартир жилого района "Карагайлы". Произошло короткое замыкание розетки, жилое помещение было охвачено дымом. Во время пожара рядом с малолетними детьми взрослых не оказалось. Около 16.30, находясь по служебной необходимости в подъезде дома, старший участковый инспектор по делам несовершеннолетних Ауэзовского ОП УП города Семей Динара Кабышева, почувствовав запах гари и, поднявшись на третий этаж, услышала детский плач и просьбу о помощи. Поняв, что в квартире дети, которые находятся в опасности, она незамедлительно обратилась в противопожарную службу, а также вызвала бригаду скорой помощи. Пожарные взломали дверь. В квартире находились малолетние дети в возрасте 2, 4, 6 лет и 5 месяцев. Малыши не пострадали", - сообщает Polisia.kz. 

 
Родители и родные детей поблагодарили сотрудницу полиции. 
 
 

В ВКО за сутки произошло три смертельных ДТП

29.10.2021, 20:55 105679
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 ОКТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области за минувшие сутки произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Первые два ДТП произошли неподалеку от Семея на загородных трассах, сообщает Polisia.kz. 
 
28 октября, в 18.15, на пригородной автодороге 21-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия. Мальчик был без сопровождения взрослых. 
 
В тот же день на автодороге Семей - Талица 66-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на находящегося на проезжей части 45-летнего мужчину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. 
 
Третье же ДТП произошло на автотрассе Омск - Майкапчагай, не доезжая одного километра до Павлодарской области, где водитель автомашины Honda, не справившись с управлением из-за превышения скоростного режима, допустил опрокидывание, вследствие чего, он и двое пассажиров скончались на месте. 
 
По каждому этому факту начаты досудебные расследования по частям 3 и 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Виновник одного из указанных ДТП, в результате которого погиб малолетний ребенок, задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. 
 

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